https://sputnik-georgia.ru/20251119/byvshego-genprokurora-gruzii-opravdali-po-delu-ob-ubiystve-2004-goda-295860358.html

Бывшего генпрокурора Грузии оправдали по делу об убийстве 2004 года

Бывшего генпрокурора Грузии оправдали по делу об убийстве 2004 года

Sputnik Грузия

Адеишвили и Окруашвили обвинялись в злоупотреблении служебными полномочиями в отношении Робакидзе 19.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-19T17:08+0400

2025-11-19T17:08+0400

2025-11-19T17:20+0400

зураб адеишвили

ираклий окруашвили

дидубийский пантеон

тбилисский городской суд

тбилиси

новости

грузия

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/19/290049640_0:0:994:560_1920x0_80_0_0_aa2915fafb405b3456d1e242506f1f5b.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд оправдал бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили по делу об убийстве 19-летнего Амирана (Буты) Робакидзе в 2004 году, а экс-министра внутренних дел Ираклия Окруашвили – приговорил к 7 годам тюрьмы. Окруашвили и Адеишвили обвинялись в злоупотреблении служебными полномочиями в отношении Робакидзе и других лиц, находящихся в автомобиле во время инцидента. По версии следствия 2004 года, полицейские задержали "вооруженную группу бандитов", один из которых, а именно – Робакидзе, был убит при попытке оказать сопротивление, а остальные – задержаны за незаконное ношение огнестрельного оружия. После смены власти в Грузии следствие возобновилось. В результате в конце 2018 года пятеро бывших высокопоставленных сотрудников МВД были признаны виновными в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорены к разным срокам тюремного заключения. Окруашвили в данный момент отбывает наказание за неявку на заседание парламентской следственной комиссии. Что касается Адеишвили, то он покинул страну в 2013 году. Детали дела Следствие, завершившееся в 2019 году, установило, что около 2 часов ночи 24 ноября у Дидубийского пантеона на проспекте Церетели в Тбилиси патрульная полиция остановила машину BMW, в которой, помимо водителя, находились пять человек. Во время проверки один из патрульных-инспекторов якобы случайно выстрелил – пуля попала в правый бок выходящего из машины Робакидзе, который скончался на месте. Он был пассажиром. После того как информация дошла до Окруашвили, он поручил высокопоставленным должностным лицам МВД, которые явились на место происшествия, "спасти имидж патрульной полиции и придать данному факту вид нападения вооруженной группировки на полицейских", говорится в сообщении прокуратуры. По данным следствия, задание было выполнено: в машину молодых людей подбросили оружие и боеприпасы. После этого по заданию Адеишвили следствие пошло в неправильном направлении. В результате, на основе сфальсифицированных улик, незаконно были привлечены к уголовной ответственности пятеро находящихся в машине молодых людей. Их обвинили в групповом оказании сопротивления, угрозах в адрес полиции и незаконном приобретении и хранении оружия. Членом преступной группы был назван и погибший Робакидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

зураб адеишвили, ираклий окруашвили, дидубийский пантеон, тбилисский городской суд, тбилиси, новости, грузия, происшествия