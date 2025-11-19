https://sputnik-georgia.ru/20251119/david-kipiani-chem-proslavilsya-odin-iz-luchshikh-futbolistov-gruzii---video-295854780.html

Давид Кипиани: чем прославился один из лучших футболистов Грузии - видео

Давид Кипиани: чем прославился один из лучших футболистов Грузии - видео

Sputnik Грузия

Давида Кипиани по праву можно назвать одним из самых выдающихся футболистов Грузии. Кипиани играл в составе тбилисского "Динамо" с 1971 по 1982 год. В высшей... 19.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-19T13:23+0400

2025-11-19T13:23+0400

2025-11-19T13:23+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

футбол

давид кипиани

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/13/295854600_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a02379a860a07562f5b8a6d48ce4424e.jpg

В 1976 году "Динамо" завоевало титул чемпиона Европы среди молодёжных команд. В 1977 году еженедельник "Футбол" назвал грузинского игрока "Лучшим футболистом СССР". В 1981 году тбилисское "Динамо", в составе которого был Кипиани, завоевало Кубок европейских кубков УЕФА.В сборную СССР Кипиани приглашали нечасто, так как он не вписывался в тактические схемы Лобановского и Бескова. В сборной Советского Союза футболист провёл всего 19 матчей, забив 7 голов. Также на его счету – две игры за Олимпийскую сборную СССР, в которой он забил два гола в двух матчах.После завершения спортивной карьеры в 1982 году, Кипиани работал тренером, был наставником сборной Грузии. Он трагически погиб в автокатастрофе 17 сентября 2001 года в возрасте 49 лет. В Тбилиси сегодня действует Библиотека спорта имени известного футболиста.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, футбол, давид кипиани, видео