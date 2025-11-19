Давид Кипиани: чем прославился один из лучших футболистов Грузии - видео
Давида Кипиани по праву можно назвать одним из самых выдающихся футболистов Грузии. Кипиани играл в составе тбилисского "Динамо" с 1971 по 1982 год. В высшей лиге он сыграл за клуб 246 матчей, забив 79 голов.
В 1976 году "Динамо" завоевало титул чемпиона Европы среди молодёжных команд. В 1977 году еженедельник "Футбол" назвал грузинского игрока "Лучшим футболистом СССР". В 1981 году тбилисское "Динамо", в составе которого был Кипиани, завоевало Кубок европейских кубков УЕФА.
В сборную СССР Кипиани приглашали нечасто, так как он не вписывался в тактические схемы Лобановского и Бескова. В сборной Советского Союза футболист провёл всего 19 матчей, забив 7 голов. Также на его счету – две игры за Олимпийскую сборную СССР, в которой он забил два гола в двух матчах.
После завершения спортивной карьеры в 1982 году, Кипиани работал тренером, был наставником сборной Грузии. Он трагически погиб в автокатастрофе 17 сентября 2001 года в возрасте 49 лет. В Тбилиси сегодня действует Библиотека спорта имени известного футболиста.
