Грузия готова к борьбе с новым штаммом ящура – Агентство продовольствия
Грузия готова к борьбе с новым штаммом ящура – Агентство продовольствия
Ведомство призывает владельцев животных к сотрудничеству с ветеринарами 19.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Агентство продовольствия Грузии закупило вакцины от нового штамма ящура – заболевания крупного рогатого скота, и призывает фермеров вовремя начать вакцинацию. В последнее время сообщается о вспышке в мире генетически измененных штаммов ящура, вызванных вирусами типа О, а также штаммов SAT-2. Случаи заболевания фиксируются, в том числе, в соседней с Грузией Турции. Ведомство призывает владельцев животных к сотрудничеству с ветеринарами агентства и содействию процессу вакцинации, которая, к слову, бесплатна. Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и поражением слизистой оболочки ротовой полости, кожи и конечностей. Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные.Но ящур опасен и для человека, так как является инфекционным заболеванием, передающимся от больных животных. Хотя у людей он протекает обычно легче, чем у животных, существует риск осложнений, таких как миокардит или пневмония.Заражение происходит в основном через употребление некипяченого молока и молочных продуктов, а также мяса от инфицированных животных, реже – при прямом контакте с больными животными или инфицированными предметами.
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Агентство продовольствия Грузии закупило вакцины от нового штамма ящура – заболевания крупного рогатого скота, и призывает фермеров вовремя начать вакцинацию.
В последнее время сообщается о вспышке в мире генетически измененных штаммов ящура, вызванных вирусами типа О, а также штаммов SAT-2. Случаи заболевания фиксируются, в том числе, в соседней с Грузией Турции.
"В целях проведения профилактических мероприятий Национальное агентство продовольствия закупило 500 тысяч доз вакцины, содержащей серотип SAT-1, рекомендованной референс-лабораторией Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH)", – говорится в сообщении.
Ведомство призывает владельцев животных к сотрудничеству с ветеринарами агентства и содействию процессу вакцинации, которая, к слову, бесплатна.
Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и поражением слизистой оболочки ротовой полости, кожи и конечностей. Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные.
Но ящур опасен и для человека, так как является инфекционным заболеванием, передающимся от больных животных. Хотя у людей он протекает обычно легче, чем у животных, существует риск осложнений, таких как миокардит или пневмония.
Заражение происходит в основном через употребление некипяченого молока и молочных продуктов, а также мяса от инфицированных животных, реже – при прямом контакте с больными животными или инфицированными предметами.