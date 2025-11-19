https://sputnik-georgia.ru/20251119/gruziya-gotova-k-borbe-s-novym-shtammom-yaschura--agentstvo-prodovolstviya-295857826.html

Грузия готова к борьбе с новым штаммом ящура – Агентство продовольствия

Грузия готова к борьбе с новым штаммом ящура – Агентство продовольствия

19.11.2025

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Агентство продовольствия Грузии закупило вакцины от нового штамма ящура – заболевания крупного рогатого скота, и призывает фермеров вовремя начать вакцинацию. В последнее время сообщается о вспышке в мире генетически измененных штаммов ящура, вызванных вирусами типа О, а также штаммов SAT-2. Случаи заболевания фиксируются, в том числе, в соседней с Грузией Турции. Ведомство призывает владельцев животных к сотрудничеству с ветеринарами агентства и содействию процессу вакцинации, которая, к слову, бесплатна. Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и поражением слизистой оболочки ротовой полости, кожи и конечностей. Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные.Но ящур опасен и для человека, так как является инфекционным заболеванием, передающимся от больных животных. Хотя у людей он протекает обычно легче, чем у животных, существует риск осложнений, таких как миокардит или пневмония.Заражение происходит в основном через употребление некипяченого молока и молочных продуктов, а также мяса от инфицированных животных, реже – при прямом контакте с больными животными или инфицированными предметами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

