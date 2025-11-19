https://sputnik-georgia.ru/20251119/gruziya-menyaet-podkhod-k-privatizatsii--uzhestochayutsya-pravila-pryamykh-prodazh-gossobstvennosti-295849575.html

Грузия меняет подход к приватизации – ужесточаются правила прямых продаж госсобственности

Грузия меняет подход к приватизации – ужесточаются правила прямых продаж госсобственности

Sputnik Грузия

Грузия меняет подход к приватизации, ужесточая правила прямых продаж госсобственности 19.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-19T10:52+0400

2025-11-19T10:52+0400

2025-11-19T10:52+0400

экономика

грузия

новости

парламент грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701396_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_aa5554382eec76045d64fefb0714a6bd.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки в закон "О государственной собственности", подготовленные по инициативе премьер-министра страны. Как пояснила первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Нино Енукидзе, отныне приватизация или обмен государственной собственности в форме прямой продажи будут возможны только при заранее установленных условиях, которые зафиксирует нормативный акт правительства. Ранее таких четких критериев не существовало, и решения принимались индивидуально после рассмотрения каждого конкретного случая. Согласно новому регулированию, правительство по представлению Министерства экономики обязано в течение 60 дней после вступления закона в силу разработать нормативный акт, определяющий условия распоряжения государственной собственностью как при обмене, так и при прямой продаже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, парламент грузии