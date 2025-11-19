https://sputnik-georgia.ru/20251119/gruziya-menyaet-podkhod-k-privatizatsii--uzhestochayutsya-pravila-pryamykh-prodazh-gossobstvennosti-295849575.html
Грузия меняет подход к приватизации – ужесточаются правила прямых продаж госсобственности
Грузия меняет подход к приватизации – ужесточаются правила прямых продаж госсобственности
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки в закон "О государственной собственности", подготовленные по инициативе премьер-министра страны. Как пояснила первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Нино Енукидзе, отныне приватизация или обмен государственной собственности в форме прямой продажи будут возможны только при заранее установленных условиях, которые зафиксирует нормативный акт правительства. Ранее таких четких критериев не существовало, и решения принимались индивидуально после рассмотрения каждого конкретного случая. "Прямая продажа является исключением и до сих пор не была четко урегулирована законодательством... Нормативный акт правительства детально определит случаи, когда возможна приватизация или обмен имущества в форме прямой продажи", – заявила Енукидзе. Согласно новому регулированию, правительство по представлению Министерства экономики обязано в течение 60 дней после вступления закона в силу разработать нормативный акт, определяющий условия распоряжения государственной собственностью как при обмене, так и при прямой продаже.
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки в закон "О государственной собственности", подготовленные по инициативе премьер-министра страны.
Как пояснила первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Нино Енукидзе, отныне приватизация или обмен государственной собственности в форме прямой продажи будут возможны только при заранее установленных условиях, которые зафиксирует нормативный акт правительства.
Ранее таких четких критериев не существовало, и решения принимались индивидуально после рассмотрения каждого конкретного случая.
"Прямая продажа является исключением и до сих пор не была четко урегулирована законодательством... Нормативный акт правительства детально определит случаи, когда возможна приватизация или обмен имущества в форме прямой продажи", – заявила Енукидзе.
Согласно новому регулированию, правительство по представлению Министерства экономики обязано в течение 60 дней после вступления закона в силу разработать нормативный акт, определяющий условия распоряжения государственной собственностью как при обмене, так и при прямой продаже.