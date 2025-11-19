https://sputnik-georgia.ru/20251119/gruziya-vydvorila-grazhdanina-turtsii-razyskivaemogo-na-rodine-za-pobeg-iz-tyurmy-295852650.html

Грузия выдворила гражданина Турции, разыскиваемого на родине за побег из тюрьмы

Грузия выдворила гражданина Турции, разыскиваемого на родине за побег из тюрьмы

Sputnik Грузия

Департамент миграции регулярно осуществляет специальный иммиграционный контроль в целях обеспечения эффективного исполнения Закона Грузии "О правовом положении... 19.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-19T15:55+0400

2025-11-19T15:55+0400

2025-11-19T15:55+0400

происшествия

грузия

новости

турция

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458313_184:236:1280:852_1920x0_80_0_0_e191e56b4a69ab80c00d042dba3bb618.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Гражданина Турции, разыскиваемого на родине, в том числе за побег из тюрьмы, задержали в Грузии и выдворили из страны, говорится в сообщении МВД Грузии. По информации МВД, 28-летний гражданин Турции находился в Грузии без законных оснований и был задержан в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Грузинское ведомство установило, что задержанный разыскивается правоохранительными органами Турции на национальном уровне за различные преступления, а именно кража, нанесение телесных повреждений, мошенничество и побег из тюрьмы. Сотрудники Департамента миграции осуществили депортацию гражданина Турции с пограничного контрольно-пропускного пункта "Вале" (грузино-турецкая граница – прим.), где задержанный был передан представителям правоохранительных органов Турции для дальнейшего принятия правовых мер. Департамент миграции регулярно осуществляет специальный иммиграционный контроль в целях обеспечения эффективного исполнения Закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, турция, тбилиси