https://sputnik-georgia.ru/20251119/gruziya-vydvorila-grazhdanina-turtsii-razyskivaemogo-na-rodine-za-pobeg-iz-tyurmy-295852650.html
Грузия выдворила гражданина Турции, разыскиваемого на родине за побег из тюрьмы
Грузия выдворила гражданина Турции, разыскиваемого на родине за побег из тюрьмы
Sputnik Грузия
Департамент миграции регулярно осуществляет специальный иммиграционный контроль в целях обеспечения эффективного исполнения Закона Грузии "О правовом положении... 19.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-19T15:55+0400
2025-11-19T15:55+0400
2025-11-19T15:55+0400
происшествия
грузия
новости
турция
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458313_184:236:1280:852_1920x0_80_0_0_e191e56b4a69ab80c00d042dba3bb618.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Гражданина Турции, разыскиваемого на родине, в том числе за побег из тюрьмы, задержали в Грузии и выдворили из страны, говорится в сообщении МВД Грузии. По информации МВД, 28-летний гражданин Турции находился в Грузии без законных оснований и был задержан в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Грузинское ведомство установило, что задержанный разыскивается правоохранительными органами Турции на национальном уровне за различные преступления, а именно кража, нанесение телесных повреждений, мошенничество и побег из тюрьмы. Сотрудники Департамента миграции осуществили депортацию гражданина Турции с пограничного контрольно-пропускного пункта "Вале" (грузино-турецкая граница – прим.), где задержанный был передан представителям правоохранительных органов Турции для дальнейшего принятия правовых мер. Департамент миграции регулярно осуществляет специальный иммиграционный контроль в целях обеспечения эффективного исполнения Закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458313_195:242:1008:852_1920x0_80_0_0_e4aab69bc97293addf42e64de5809f5b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, турция, тбилиси
происшествия, грузия, новости, турция, тбилиси
Грузия выдворила гражданина Турции, разыскиваемого на родине за побег из тюрьмы
Департамент миграции регулярно осуществляет специальный иммиграционный контроль в целях обеспечения эффективного исполнения Закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Гражданина Турции, разыскиваемого на родине, в том числе за побег из тюрьмы, задержали в Грузии и выдворили из страны, говорится в сообщении МВД Грузии.
По информации МВД, 28-летний гражданин Турции находился в Грузии без законных оснований и был задержан в рамках борьбы с нелегальной миграцией.
Грузинское ведомство установило, что задержанный разыскивается правоохранительными органами Турции на национальном уровне за различные преступления, а именно кража, нанесение телесных повреждений, мошенничество и побег из тюрьмы.
Сотрудники Департамента миграции осуществили депортацию гражданина Турции с пограничного контрольно-пропускного пункта "Вале" (грузино-турецкая граница – прим.), где задержанный был передан представителям правоохранительных органов Турции для дальнейшего принятия правовых мер.
Департамент миграции регулярно осуществляет специальный иммиграционный контроль в целях обеспечения эффективного исполнения Закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства".