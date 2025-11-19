https://sputnik-georgia.ru/20251119/gruziya-zanimaet-pervoe-mesto-v-evrope-po-smertnosti-v-dtp--zamglavy-mvd-295862809.html

Грузия занимает первое место в Европе по смертности в ДТП – замглавы МВД

Грузия занимает первое место в Европе по смертности в ДТП – замглавы МВД

Ведомство представило в парламент законопроект об увеличении санкций за нарушения правил дорожного движения 19.11.2025

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузия занимает первое место в Европе по числу смертей и травм в дорожно-транспортных происшествиях, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе в парламенте. МВД Грузии представило в парламент законопроект об увеличении санкций за нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости и нарушения правил маневрирования. По информации Дарахвелидзе, действующие санкции не обеспечивают достаточного превентивного эффекта. "В прошлом, 2024 году в результате аварий было зафиксировано 7 587 случаев травм, 444 человека погибли. А по данным за 9 месяцев текущего года, 6 041 человек получил ранения, 345 человек погибли", – отметил Дарахвелидзе. По статистике, показатель смертности в результате аварий в этом году увеличился на 41 случай по сравнению с 9-месячным периодом предыдущего года, а показатель травм – на 637 случаев. "Чаще всего аварии и травмы происходят из-за превышения скорости. В прошлом году было выписано более полутора миллионов штрафов за превышение скорости. Показатель превышения скорости в общем объеме правонарушений увеличился на 41,96%", – подчеркнул Дарахвелидзе. Новые санкции По данным ведомства, новшества коснутся следующих нарушений: Кроме того, будет введен штраф в размере 200 лари за движение по выделенной для общественного транспорта полосе в противоположном направлении и штраф в 100 лари за парковку на тротуаре или пешеходном переходе. В последнем случае автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

