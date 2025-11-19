https://sputnik-georgia.ru/20251119/gruziya-zanimaet-pervoe-mesto-v-evrope-po-smertnosti-v-dtp--zamglavy-mvd-295862809.html
Грузия занимает первое место в Европе по смертности в ДТП – замглавы МВД
Грузия занимает первое место в Европе по смертности в ДТП – замглавы МВД
Ведомство представило в парламент законопроект об увеличении санкций за нарушения правил дорожного движения
Грузия занимает первое место в Европе по смертности в ДТП – замглавы МВД
18:25 19.11.2025 (обновлено: 18:48 19.11.2025)
Ведомство представило в парламент законопроект об увеличении санкций за нарушения правил дорожного движения
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузия занимает первое место в Европе по числу смертей и травм в дорожно-транспортных происшествиях, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе в парламенте.
МВД Грузии представило в парламент законопроект об увеличении санкций за нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости и нарушения правил маневрирования.
"Грузия по-прежнему занимает первое место в Европе по количеству травм и смертей на автомобильных дорогах. В стране ежегодно умирает в среднем 11 человек на 100 000 населения, в то время как лучший европейский показатель составляет 2-3 человека, а самый высокий – 7 человек, что зафиксировано в Румынии", – сказал Дарахвелидзе.
По информации Дарахвелидзе, действующие санкции не обеспечивают достаточного превентивного эффекта.
"В прошлом, 2024 году в результате аварий было зафиксировано 7 587 случаев травм, 444 человека погибли. А по данным за 9 месяцев текущего года, 6 041 человек получил ранения, 345 человек погибли", – отметил Дарахвелидзе.
По статистике, показатель смертности в результате аварий в этом году увеличился на 41 случай по сравнению с 9-месячным периодом предыдущего года, а показатель травм – на 637 случаев.
"Чаще всего аварии и травмы происходят из-за превышения скорости. В прошлом году было выписано более полутора миллионов штрафов за превышение скорости. Показатель превышения скорости в общем объеме правонарушений увеличился на 41,96%", – подчеркнул Дарахвелидзе.
По данным ведомства, новшества коснутся следующих нарушений:
Нарушение правил маневрирования транспортного средства – 100 лари вместо 50;
Превышение скорости более чем на 15 км/ч, но не более чем на 40 км/ч – 100 лари вместо 50;
Неиспользование водителем или пассажиром ремня безопасности при движении на автомобиле – 50 лари вместо 20;
Использование водителем мобильного телефона во время управления автомобилем – 50 лари вместе 30;
Нарушение правил парковки в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Мцхета, Рустави, Гори, Телави, Поти, Зугдиди и на курортах Грузии – от 50 лари вместо 10.
Кроме того, будет введен штраф в размере 200 лари за движение по выделенной для общественного транспорта полосе в противоположном направлении и штраф в 100 лари за парковку на тротуаре или пешеходном переходе. В последнем случае автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку.