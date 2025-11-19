https://sputnik-georgia.ru/20251119/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-20-noyabrya-2025-295842739.html

Какой сегодня церковный праздник: 19 ноября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 19 ноября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 19 ноября отмечают день памяти святых Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Каллиника, Меласиппа... 19.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-19T01:01+0400

2025-11-19T01:01+0400

2025-11-19T01:24+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24294/26/242942624_75:185:1933:1230_1920x0_80_0_0_bfee2bfebbb48a6fd6d91c43f4b4a8ec.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 19 ноября поминают мучеников Иерона, Исихия, Никандра, Маманта, Афанасия, Варахия, Каллиника, Никона, Феагена, Лонгина, Феодора, Ксанфа, Валерия, Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Дукития, Епифания, Максимиана, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Феодота, Дорофея, Кастрикия, Фемелия, Аникиты, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита, пострадавших в Мелитине в III веке.Родился святой Иерон в городе Тиане в Каппадокии. Воспитанный матерью в христианском благочестии, он вырос кротким и добрым.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>Для искоренения христианства, широко распространившегося в то время в Каппадокии, императоры-соправители Диоклетиан и Максимиан (284-305) отправили в провинцию большой военный отряд во главе с Лизием. Кроме того, Лизию было поручено набрать здоровых и сильных воинов в императорское войско.Иерон, обладавший ловкостью и большой физической силой, среди многих других был взят на военную службу. Но святой отказался служить императорам, преследующим христиан. Вооружившись бревном, когда его хотели схватить воины, Иерон обратил в бегство посланных за ним и укрылся в пещере вместе с 18 единомышленниками.Воинам Лизия не удалось взять эту пещеру даже штурмом. Лизий, по совету одного из друзей Иерона Кириака, сняв осаду пещеры, которую взять штурмом воинам не удалось, увел отряд. А Иерон, успокоенный другом, перестал сопротивляться и вместе с другими новобранцами отправился в соседний город Мелитину в сопровождении воинов.Новобранцам, собравшимся в Мелитине, предложили принести жертву языческим богам. Но Иерон и 32 других воина отказались отречься. За это их подвергли жестоким пыткам, а наутро обезглавили.Меласипп, Касиния и АнтонинПо церковному календарю 19 ноября поминают мучеников Меласиппу, Касинию и их сына Антонина, пострадавших во время правления Юлиана Отступника во фригийском городе Анкире в 363 году.Мученики Меласипп и Касиния скончались под пытками. Юноша Антонин, которого заставили смотреть на пытки родителей, отказался отречься, за что был подвергнут мучениям, а затем обезглавлен.Сорок молодых людей, присутствовавших при пытках Антонина и видевших, как Господь хранит Своего исповедника, уверовав, открыто исповедали свою веру и приняли смерть за Христа.Фессалоникия, Авкт и ТаврионПо церковному календарю 19 ноября поминают мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникию, пострадавших за веру.Отец Фессалоникии, языческий жрец, узнав, что дочь стала христианкой, избил ее и выгнал из дома, лишив всех средств к пропитанию. Святые Авкт и Таврион пытались вразумить ожесточившегося отца и заступиться за христианку.По доносу жреца святых схватили и подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили. Вскоре после казни мучеников умерла и святая Фессалоникия.Лазарь ГалисийскийПо церковному календарю 19 ноября поминают преподобного Лазаря Галисийского.Родился будущий святой в лидийском городе Магнезия. Образованный и боголюбивый юноша стал иноком в монастыре Святого Саввы, основанном великим подвижником в Палестине, где провел десять лет.Возвратившись на родину после рукоположения в пресвитеры Патриархом Иерусалимским, Лазарь поселился на пустынной горе Галисийской недалеко от Ефеса, где удостоился чудного видения – огненный столп, восходящий на небо, окруженный ангелами, поющими молитву животворящему Кресту Господню: "Да воскреснет Бог и расточатся врази Его".На этом месте святой построил храм имени Воскресения Христова и принял на себя подвиг столпничества. Вскоре к великому подвижнику стали стекаться иноки. Так возник монастырь.Получив откровение о своей скорой кончине, преподобный оповестил об этом братию, но Господь продлил земную жизнь святого еще на 15 лет по слезной молитве монахов. Он скончался в 72 года, примерно в 1053 году.ИмениныПо церковному календарю 19 ноября именины отмечают Елизавета, Александр, Афанасий, Алексей, Антон, Валерий, Вениамин, Василий, Георгий, Григорий, Дорофей, Евгений, Зосима, Иларион, Иван, Кирилл, Лазарь, Михаил, Максим, Никандр, Никон, Николай, Павел, Сергей, Федот и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников