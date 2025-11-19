https://sputnik-georgia.ru/20251119/meriya-tbilisi-nazvala-datu-nachala-remonta-glavnogo-prospekta-stolitsy-295859778.html
Мэрия Тбилиси назвала дату начала ремонта главного проспекта столицы
Мэрия Тбилиси назвала дату начала ремонта главного проспекта столицы
Всего на ремонт Руставели власти планируют потратить около 90 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Ремонт главного проспекта Тбилиси – Руставели, начнется в 2026 году и продлится четыре месяца, заявил вице-мэр столицы Георгий Ткемаладзе.
Заявления о планах полного восстановления центрального проспекта города власти впервые озвучили еще в 2023 году. Непосредственно ремонт проспекта должен был начаться в 2024-м, однако из-за необходимости проведения дополнительных исследований процесс затянулся.
"Реабилитация проспекта Руставели будет проведена в 2026 году. На это выделен бюджет примерно в 50 миллионов лари. Мы начнём работы в ближайшее время. Сейчас прорабатываем технические детали. Выберем время, когда будет меньше дискомфорта для наших сограждан. Думаем, что данный проект будет реализован в течение 4 месяцев", – сказал Ткемаладзе.
По его словам, для начала ремонтных работ мэрия Тбилиси выберет период, когда жители города "будут испытывать наименьший дискомфорт для передвижения". Но точную дату не назвал.
Капитальный ремонт проспекта Руставели, главной артерии Тбилиси, городским властям обойдется, как ранее было заявлено, в 90 миллионов лари (около 33 млн долларов). Это сумма включает все подготовительные работы, ремонт дороги и реставрацию зданий.
Работы проведет Фонд развития Тбилиси. Параллельно с ремонтом проспекта, поэтапно для жителей города будет публиковаться план дорожного движения. Т. е. проезжая часть будет разделена на четыре отрезка и ремонт будет осуществляться постепенно:
от улицы Т. Човелидзе до станции метро "Руставели"
от станции метро "Руставели" до улицы Александра Чавчавадзе
от улицы Александра Чавчавадзе до улицы З. Чичинадзе
от улицы З. Чичинадзе до площади Свободы.
Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь культового грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте находятся здания парламента, ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени З. Палиашвили и Национальный музей Грузии.