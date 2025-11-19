https://sputnik-georgia.ru/20251119/meriya-tbilisi-nazvala-datu-nachala-remonta-glavnogo-prospekta-stolitsy-295859778.html

Мэрия Тбилиси назвала дату начала ремонта главного проспекта столицы

Мэрия Тбилиси назвала дату начала ремонта главного проспекта столицы

Sputnik Грузия

Всего на ремонт Руставели власти планируют потратить около 90 миллионов лари 19.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-19T20:02+0400

2025-11-19T20:02+0400

2025-11-19T20:02+0400

георгий ткемаладзе

грузия

новости

общество

тбилиси

шота руставели

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0a/250297719_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_be69f902705efa2092d650c303475bd2.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Ремонт главного проспекта Тбилиси – Руставели, начнется в 2026 году и продлится четыре месяца, заявил вице-мэр столицы Георгий Ткемаладзе. Заявления о планах полного восстановления центрального проспекта города власти впервые озвучили еще в 2023 году. Непосредственно ремонт проспекта должен был начаться в 2024-м, однако из-за необходимости проведения дополнительных исследований процесс затянулся. По его словам, для начала ремонтных работ мэрия Тбилиси выберет период, когда жители города "будут испытывать наименьший дискомфорт для передвижения". Но точную дату не назвал.Схема ремонта Капитальный ремонт проспекта Руставели, главной артерии Тбилиси, городским властям обойдется, как ранее было заявлено, в 90 миллионов лари (около 33 млн долларов). Это сумма включает все подготовительные работы, ремонт дороги и реставрацию зданий.Работы проведет Фонд развития Тбилиси. Параллельно с ремонтом проспекта, поэтапно для жителей города будет публиковаться план дорожного движения. Т. е. проезжая часть будет разделена на четыре отрезка и ремонт будет осуществляться постепенно: Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь культового грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте находятся здания парламента, ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени З. Палиашвили и Национальный музей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

георгий ткемаладзе, грузия, новости, общество, тбилиси, шота руставели