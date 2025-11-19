https://sputnik-georgia.ru/20251119/na-skolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-oktyabr-295849695.html

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за октябрь

Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются до 1,7 миллиона человек

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии, по состоянию на 31 октября 2025 года, составила 7,9 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного фонда Грузии. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются около 1,7 миллиона человек. Из них выплаты получили 24,8 тысячи человек на сумму 112 миллионов лари. По информации фонда, в октябре 2025 года общая доходность активов превысила 2,1 миллиарда лари. В этот период продолжает лидировать динамичный портфель. Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 31 октября 2025 года выглядит следующим образом: Основное различие между портфелями заключается в пропорциях глобальных акций. По состоянию на конец октября, доля акций в динамичном портфеле составляла 54,7%, в сбалансированном – 35,6%, в консервативном – 18,9%. Система накопительной пенсии действует в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно действующей схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений фонд осуществил в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

