Президент Армении в Грузии: что обсуждали президенты двух стран?
15:58 19.11.2025 (обновлено: 16:03 19.11.2025)
На фоне напряженной ситуации в мире Грузия и Армения продолжат развивать политические, экономические и межчеловеческие связи, заявил Кавелашвили
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Двусторонние отношения между Грузией и Арменией и перспективы сотрудничества в различных сферах стали главной темой встречи президента Грузии Михаила Кавелашвили и президента Армении Ваагна Хачатуряна в Тбилиси.
Президент Армении прибыл в Грузию с официальным визитом и начал его со встречи с грузинским коллегой.
"Защита государственного суверенитета, национальной идентичности и культурной самобытности является главным приоритетом как для Грузии, так и для Армении, что создает прочную основу для еще более тесных партнерских отношений", – заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.
По его словам, на фоне напряженной ситуации в мире Грузия и Армения продолжат развивать политические, экономические и межчеловеческие связи.
"В ходе встречи я отметил, что с учетом быстро меняющейся геополитической ситуации сохранению мира и стабильности на Южном Кавказе придается все большее значение. Примечательно, что на фоне напряженной ситуации в мире мы продолжаем развивать политические, экономические и межчеловеческие связи", – сказал Кавелашвили.
В свою очередь президент Армении Ваагн Хачатурян отметил, что для армянского народа особенно важны отношения, основанные на многовековой истории и взаимном уважении.
По словам президента Армении, он также обсудил с грузинским коллегой региональные вопросы и пригласил Грузию участвовать в международных конференциях в Ереване.
"Армения активно готовится к 17-й Конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17) и 8-му саммиту Европейского политического сообщества. Мы ждем участия в нем Грузии", – сказалХачатурян.
Он также выразил уверенность, что установление мира между Арменией и Азербайджаном, а также проект, который должен быть реализован, превратят Южный Кавказ в логистический центр.
"Обеспечение благосостояния – наша общая ответственность. Мы не пожалеем усилий для дальнейшего углубления грузино-армянских отношений", – отметил Хачатурян.
До заявлений прессе президенты провели встречу за закрытыми дверями, где обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах.
Кроме того, стороны поговорили о текущих политических событиях, а также акцентировали внимание на важности поддержания мира и стабильности в регионе в условиях быстро меняющегося международного порядка.
Как отметил на встрече Михаил Кавелашвили, Грузия приветствует парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Также, по его словам, Грузия неуклонно поддерживает установление мира и стабильности на Южном Кавказе и готова продолжать вносить свой вклад по мере необходимости.
Грузия и Армения
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года.
В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам.
В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.