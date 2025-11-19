https://sputnik-georgia.ru/20251119/prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-vyshe-drugikh-stran-kandidatov-v-es--zamministra-295849300.html
Прогноз роста экономики Грузии выше других стран-кандидатов в ЕС – замминистра
19.11.2025
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Прогноз среднего роста экономики Грузии в 1,7 раза превышает прогноз роста стран-кандидатов на вступление в ЕС, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе, комментируя осенний отчет Еврокомиссии за 2025 год.
Согласно отчету Еврокомиссии "Экономический прогноз Европы", ожидается, что экономический рост Грузии останется сильным и в 2025 году и составит 7,3%, а в 2026-2027 годах замедлится до 5-5,5%.
По информации замминистра, темпы роста экономики ЕС в 2025 году составят 1,4%, а прогноз роста экономики Грузии – 7,3%. По его словам, эта тенденция сохранится и в ближайшие годы, в 2025-2027 годах экономика Грузии вырастет в среднем на 5,9%, стран-кандидатов – на 3,4%, а экономика ЕС – на 1,4%.
Европейская комиссия публикует данные об экономическом росте европейских стран дважды в год – весной и осенью.
"Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Грузии на 2025 год до 7,3%, что на 1,3 процентных пункта выше прогноза, опубликованного ею весной. Кроме того, этот темп роста является одним из самых высоких по сравнению с прогнозами других международных финансовых институтов", – отметил Цинцадзе.
По его словам, показатели экономического роста еще раз подчеркивают правильную и последовательную экономическую политику правительства Грузии, которая ориентирована на сохранение высоких темпов экономического роста, а ее конечной целью является увеличение доходов каждого гражданина Грузии.
В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,7%.
Реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2025 года составил 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-сентябре 2025 года составил 7,7%.