Сутенера в Грузии осудили за торговлю людьми

Сутенера в Грузии осудили за торговлю людьми

Sputnik Грузия

19.11.2025

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 7 годам и трем месяцам мужчину, заставлявшего жительницу Тбилиси заниматься проституцией. На суде стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый угрозами и насилием заманил пострадавшую, а после сексуально ее эксплуатировал. Кроме того, он заставлял потерпевшую вступать в половую связь с другими мужчинами за деньги и забирал деньги себе. В случае неповиновения мужчина угрожал пострадавшей физической расправой. Суд признал его виновным по статье "Торговля людьми".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

