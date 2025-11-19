https://sputnik-georgia.ru/20251119/sutenera-v-gruzii-osudili-za-torgovlyu-lyudmi-295854250.html
Сутенера в Грузии осудили за торговлю людьми
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 7 годам и трем месяцам мужчину, заставлявшего жительницу Тбилиси заниматься проституцией. На суде стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый угрозами и насилием заманил пострадавшую, а после сексуально ее эксплуатировал. Кроме того, он заставлял потерпевшую вступать в половую связь с другими мужчинами за деньги и забирал деньги себе. В случае неповиновения мужчина угрожал пострадавшей физической расправой. Суд признал его виновным по статье "Торговля людьми".
17:57 19.11.2025 (обновлено: 18:04 19.11.2025)
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 7 годам и трем месяцам мужчину, заставлявшего жительницу Тбилиси заниматься проституцией.
На суде стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый угрозами и насилием заманил пострадавшую, а после сексуально ее эксплуатировал.
Кроме того, он заставлял потерпевшую вступать в половую связь с другими мужчинами за деньги и забирал деньги себе.
В случае неповиновения мужчина угрожал пострадавшей физической расправой.
Суд признал его виновным по статье "Торговля людьми".