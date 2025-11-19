https://sputnik-georgia.ru/20251119/v-gruziyu-pod-vidom-kofe-khoteli-vvezti-kokain-295856882.html
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию страны кокаина из Турции, замаскированного под кофе, сообщила Служба доходов Минфина Грузии. По информации ведомства, таможенники обнаружили крупную партию наркотического вещества "кокаин" на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). В частности, в ходе детального осмотра автомобиля, которым управлял иностранец, сотрудники таможни нашли до 150 граммов кокаина, упакованного в один пакет. Правонарушитель поместил его в упаковку из-под кофе. Материалы дела переданы в соответствующую службу МВД Грузии для дальнейшего реагирования.
В Грузию под видом кофе хотели ввезти кокаин
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию страны кокаина из Турции, замаскированного под кофе, сообщила Служба доходов Минфина Грузии.
По информации ведомства, таможенники обнаружили крупную партию наркотического вещества "кокаин" на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница).
В частности, в ходе детального осмотра автомобиля, которым управлял иностранец, сотрудники таможни нашли до 150 граммов кокаина, упакованного в один пакет. Правонарушитель поместил его в упаковку из-под кофе.
Материалы дела переданы в соответствующую службу МВД Грузии для дальнейшего реагирования.