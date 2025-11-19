Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251119/v-gruziyu-pod-vidom-kofe-khoteli-vvezti-kokain-295856882.html
В Грузию под видом кофе хотели ввезти кокаин
В Грузию под видом кофе хотели ввезти кокаин
Sputnik Грузия
Материалы дела переданы в соответствующую службу МВД Грузии для дальнейшего реагирования 19.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-19T17:00+0400
2025-11-19T17:00+0400
наркотики
новости
происшествия
грузия
турция
тпп "сарпи"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267114301_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_d3ec1de63eee1c583c9007d3ca7ee304.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию страны кокаина из Турции, замаскированного под кофе, сообщила Служба доходов Минфина Грузии. По информации ведомства, таможенники обнаружили крупную партию наркотического вещества "кокаин" на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). В частности, в ходе детального осмотра автомобиля, которым управлял иностранец, сотрудники таможни нашли до 150 граммов кокаина, упакованного в один пакет. Правонарушитель поместил его в упаковку из-под кофе. Материалы дела переданы в соответствующую службу МВД Грузии для дальнейшего реагирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267114301_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_beb5d01946d4511c4d6b55305a9b8c59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
наркотики, новости, происшествия, грузия, турция, тпп "сарпи"
наркотики, новости, происшествия, грузия, турция, тпп "сарпи"

В Грузию под видом кофе хотели ввезти кокаин

17:00 19.11.2025
© photo: Sputnik / StringerСлужба доходов Грузии
Служба доходов Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Материалы дела переданы в соответствующую службу МВД Грузии для дальнейшего реагирования
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию страны кокаина из Турции, замаскированного под кофе, сообщила Служба доходов Минфина Грузии.
По информации ведомства, таможенники обнаружили крупную партию наркотического вещества "кокаин" на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница).
В частности, в ходе детального осмотра автомобиля, которым управлял иностранец, сотрудники таможни нашли до 150 граммов кокаина, упакованного в один пакет. Правонарушитель поместил его в упаковку из-под кофе.
Материалы дела переданы в соответствующую службу МВД Грузии для дальнейшего реагирования.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0