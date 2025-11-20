https://sputnik-georgia.ru/20251120/295871629.html
Мужчина-бабочка и корова-автомобилистка: самые смешные фото недели
Мужчина-бабочка и корова-автомобилистка: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
Мужчина-бабочка и корова-автомобилистка: самые смешные фото недели
16:50 20.11.2025 (обновлено: 17:09 20.11.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / NurPhoto/Anusak Laowilas
Посетители во время фестиваля Pop Land в торговом центре Бангкока в Таиланде.
Посетители во время фестиваля Pop Land в торговом центре Бангкока в Таиланде.
© Getty Images / Brook Mitchell
Самцы серых тюленей дерутся в Национальном природном заповеднике Донна-Нук в Великобритании.
Самцы серых тюленей дерутся в Национальном природном заповеднике Донна-Нук в Великобритании.
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles
"Парижская прогулка с сосисками" – акция сбора средств для такс в Париже.
"Парижская прогулка с сосисками" – акция сбора средств для такс в Париже.
© Getty Images / VCG/VCG
Пингвин с рюкзаком на параде пингвинов в Харбинском полярном парке в Китае.
Пингвин с рюкзаком на параде пингвинов в Харбинском полярном парке в Китае.
© Getty Images / Jeff J Mitchell
Голубь, читающий газету, на вершине статуи герцога Веллингтона у Галереи современного искусства в Глазго.
Голубь, читающий газету, на вершине статуи герцога Веллингтона у Галереи современного искусства в Глазго.
© Getty Images / picture alliance/Matthias Bein
Любопытная корова проявляет интерес к транспортному средству в Германии.
Любопытная корова проявляет интерес к транспортному средству в Германии.
© Getty Images / Kiran Ridley
Две таксы в коляске во время 6-го ежегодного Парижского сосисочного марша во Франции.
Две таксы в коляске во время 6-го ежегодного Парижского сосисочного марша во Франции.
© Getty Images / CFOTO/Future Publishing
Учащиеся начальной школы общаются на тематическом мероприятии "Взаимное приветствие" в Циндао, провинция Шаньдун, Китай.
Учащиеся начальной школы общаются на тематическом мероприятии "Взаимное приветствие" в Циндао, провинция Шаньдун, Китай.
© AP Photo / Odelyn Joseph
Люди прыгают через скакалку в приюте для семей, пострадавших от бандитизма, в Порт-о-Пренсе, Гаити.
Люди прыгают через скакалку в приюте для семей, пострадавших от бандитизма, в Порт-о-Пренсе, Гаити.
© photo: Sputnik / Pelagiya Tikhonova / Перейти в фотобанкМужчина разговаривает по телефону в Делегатском парке в Москве.
Мужчина разговаривает по телефону в Делегатском парке в Москве.