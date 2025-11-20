Грузия
Мужчина-бабочка и корова-автомобилистка: самые смешные фото недели
Мужчина-бабочка и корова-автомобилистка: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 20.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-20T16:50+0400
2025-11-20T17:09+0400
Новости
Мужчина-бабочка и корова-автомобилистка: самые смешные фото недели

16:50 20.11.2025 (обновлено: 17:09 20.11.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / NurPhoto/Anusak Laowilas

Посетители во время фестиваля Pop Land в торговом центре Бангкока в Таиланде.

1/10
© Getty Images / Brook Mitchell

Самцы серых тюленей дерутся в Национальном природном заповеднике Донна-Нук в Великобритании.

2/10
© Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles

"Парижская прогулка с сосисками" – акция сбора средств для такс в Париже.

3/10
© Getty Images / VCG/VCG

Пингвин с рюкзаком на параде пингвинов в Харбинском полярном парке в Китае.

4/10
© Getty Images / Jeff J Mitchell

Голубь, читающий газету, на вершине статуи герцога Веллингтона у Галереи современного искусства в Глазго.

5/10
© Getty Images / picture alliance/Matthias Bein

Любопытная корова проявляет интерес к транспортному средству в Германии.

6/10
© Getty Images / Kiran Ridley

Две таксы в коляске во время 6-го ежегодного Парижского сосисочного марша во Франции.

7/10
© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

Учащиеся начальной школы общаются на тематическом мероприятии "Взаимное приветствие" в Циндао, провинция Шаньдун, Китай.

8/10
© AP Photo / Odelyn Joseph

Люди прыгают через скакалку в приюте для семей, пострадавших от бандитизма, в Порт-о-Пренсе, Гаити.

9/10
Мужчина разговаривает по телефону в Делегатском парке в Москве.
10/10
Мужчина разговаривает по телефону в Делегатском парке в Москве.
