https://sputnik-georgia.ru/20251120/bezrabotitsa-i-zanyatost-v-gruzii--novaya-statistika-295864171.html

Безработица и занятость в Грузии – новая статистика

Безработица и занятость в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

По данным "Сакстата", уровень безработицы в селах намного ниже по сравнению с городами 20.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-20T10:50+0400

2025-11-20T10:50+0400

2025-11-20T10:57+0400

грузия

экономика

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/07/250273348_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_a4dc659cd54577e5ac1747143a319075.jpg

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2025 года составил 13,3%, что на 1 процентный пункт меньше показателя за второй квартал 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". Во втором квартале 2025 года уровень безработицы составлял 14,3%, в первом – 14,7%, в четвертом квартале 2024 года – 14,2%, в третьем квартале – 13,8%, во втором квартале – 13,7%, в первом квартале прошлого года – 14%. В 2024 году уровень безработицы составлял 13,9%, в 2023 году – 16,4%, в 2022 году – 17,3%, а в 2021 году – 20,6%. Безработица в цифрах Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2025 года составил 13,3%, что на 0,5 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года. В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения. За отчетный период число безработных сократилось на 12,1 тысячи человек, или 5,4%, по сравнению с тем же периодом 2024 года и составило 213,7 тысячи человек. По данным "Сакстата", уровень безработицы в селах намного ниже по сравнению с городами. В третьем квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года безработица в городских поселениях выросла на 1,1 процентного пункта, а в сельских – снизилась на 3 процентных пункта и составила 15,2 и 10,5% соответственно. Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В июле-сентябре 2025 года, по сравнению с тем же периодом 2024 года, этот показатель снизился на 0,1 процентного пункта среди женщин, а среди мужчин – на 0,9 процентного пункта и составил 11,4 и 14,7% соответственно. Активность населения По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в третьем квартале 2025 года составил 54,5% – на 0,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Экономически активным является человек в возрасте 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели. Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в третьем квартале текущего года составила 70%, что на 0,7 процентного пункта больше уровня того же периода 2024 года. Число нанятых работников выросло на 900 человек (0,1%) и составило 975,3 тысячи человек. Число самозанятых сократилось на 14,3 тысячи (-3,3%) и составило 418,4 тысячи. Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. Этот показатель у женщин составил 44%, а у мужчин – 66,9%. При этом уровень активности женщин снизился на 0,9 процентного пункта, а мужчин – вырос на 0,7 процентного пункта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, общество