Для кого в Грузии закроется образовательная программа Erasmus+
Erasmus+ – это некоммерческая программа Европейского союза, позволяющая иностранцам повышать квалификацию или учиться в европейских вузах
2025-11-20T13:53+0400
2025-11-20T13:53+0400
2025-11-20T14:05+0400
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Программа Евросоюза по помощи в обучении в Европе Erasmus+ закрывается для властей Грузии, информация об этом опубликована в руководстве к работе программы на 2026 год. "Программа Союза по поддержке образования, обучения, молодежи и спорта, прямая финансовая помощь от Программы грузинским властям, под которыми следует понимать центральное правительство, местные органы власти, агентства и государственные предприятия, не считаются отвечающими интересам Союза. Таким образом, грузинские власти не имеют права на участие ни в каких действиях, предусмотренных настоящим руководством", – говорится в документе. Между тем программа Erasmus+ будет доступна для студентов и профессоров. "Грузинские образовательные учреждения продолжают участвовать в мероприятиях мобильности и сотрудничества Erasmus+ в соответствии с правилами, установленными в руководстве программы Erasmus+. Возможности остаются доступными для студентов, академического и административного персонала, школ, центров профессионального образования и обучения и других образовательных организаций, соответствующих критериям отбора программы", – говорится в сообщении. Программа также включает в себя стипендии Erasmus Mundus для магистрантов, которые могут учиться в двух-четырех университетах разных стран и получить совместный диплом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
13:53 20.11.2025 (обновлено: 14:05 20.11.2025)
