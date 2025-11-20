https://sputnik-georgia.ru/20251120/kak-vy-reagiruete-na-aresty-v-vysshikh-eshelonakh-vlasti-v-gruzii-295868570.html
Как вы реагируете на аресты в высших эшелонах власти в Грузии?
Как вы реагируете на аресты в высших эшелонах власти в Грузии?
Sputnik Грузия
Последние несколько месяцев правительство "Грузинской мечты" активно борется с проявлениями коррупции и другими неправомерными действиями со стороны бывших и... 20.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-20T14:31+0400
2025-11-20T14:31+0400
2025-11-20T14:31+0400
грузия
инфографика
новости
политика
коррупция
грузия против коррупции
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/14/295868064_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_9d4799ea3d124683fad47746a7fd2762.png
Последние несколько месяцев правительство "Грузинской мечты" активно борется с проявлениями коррупции и другими неправомерными действиями со стороны бывших и действующих высокопоставленных чиновников.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, как они воспринимают этот процесс в целом.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/14/295868064_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_125adf91134f70f1300ac52088710942.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, инфографика, новости, политика, коррупция, грузия против коррупции, инфографика
грузия, инфографика, новости, политика, коррупция, грузия против коррупции, инфографика
Как вы реагируете на аресты в высших эшелонах власти в Грузии?
Последние несколько месяцев правительство "Грузинской мечты" активно борется с проявлениями коррупции и другими неправомерными действиями со стороны бывших и действующих высокопоставленных чиновников.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, как они воспринимают этот процесс в целом.