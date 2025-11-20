https://sputnik-georgia.ru/20251120/kak-vy-reagiruete-na-aresty-v-vysshikh-eshelonakh-vlasti-v-gruzii-295868570.html

Как вы реагируете на аресты в высших эшелонах власти в Грузии?

Последние несколько месяцев правительство "Грузинской мечты" активно борется с проявлениями коррупции и другими неправомерными действиями со стороны бывших и... 20.11.2025, Sputnik Грузия

Последние несколько месяцев правительство "Грузинской мечты" активно борется с проявлениями коррупции и другими неправомерными действиями со стороны бывших и действующих высокопоставленных чиновников.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и узнать, как они воспринимают этот процесс в целом.

