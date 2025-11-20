https://sputnik-georgia.ru/20251120/kurs-lari-na-chetverg--27073-gel-295864655.html

Курс лари на четверг – 2,7073 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,7073 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 ноября в размере 2,7073 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.

