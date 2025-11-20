https://sputnik-georgia.ru/20251120/lavrov-kievskiy-rezhim-ne-izbezhit-otvetstvennosti-za-sovershennye-prestupleniya-295869060.html

Лавров: киевский режим не избежит ответственности за совершенные преступления

Лавров: киевский режим не избежит ответственности за совершенные преступления

20.11.2025

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует все преступления киевского режима, совершенные после госпереворота 2014 года на Украине, и виновные неизбежно понесут заслуженное наказание, сообщает РИА Новости. Глава российского МИД также отметил, что для фиксирования всех преступлений, которые совершил киевский режим, была создана новая должность – посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Ее занимает Родион Мирошник, лично прошедший через многие события, связанные с реализацией Минских договоренностей, которые тоже были сознательно сорваны. "Пару лет назад подписавшие эти договоренности тогдашний президент Украины Петр Порошенко, тогдашний федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд сказали, что они и не собирались их (Минские соглашения – ред.) выполнять. Вот такое отношение к международному праву. Решения Совета Безопасности ООН обязаны выполнять все без исключения члены ООН, так же как и решения Нюрнбергского трибунала", – добавил Лавров. В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

