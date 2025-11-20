https://sputnik-georgia.ru/20251120/lavrov-kievskiy-rezhim-ne-izbezhit-otvetstvennosti-za-sovershennye-prestupleniya-295869060.html
Лавров: киевский режим не избежит ответственности за совершенные преступления
Лавров: киевский режим не избежит ответственности за совершенные преступления
Sputnik Грузия
Глава российского МИД также отметил, что для фиксирования всех преступлений, которые совершил киевский режим, была создана новая должность – посол по особым... 20.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-20T16:56+0400
2025-11-20T16:56+0400
2025-11-20T16:56+0400
в мире
россия
обострение ситуации вокруг украины
политика
сергей лавров
украина
германия
франция
оон
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/18/295522674_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_b35cacc3b0bff8fe9e2a6e057fe3564f.jpg
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует все преступления киевского режима, совершенные после госпереворота 2014 года на Украине, и виновные неизбежно понесут заслуженное наказание, сообщает РИА Новости. Глава российского МИД также отметил, что для фиксирования всех преступлений, которые совершил киевский режим, была создана новая должность – посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Ее занимает Родион Мирошник, лично прошедший через многие события, связанные с реализацией Минских договоренностей, которые тоже были сознательно сорваны. "Пару лет назад подписавшие эти договоренности тогдашний президент Украины Петр Порошенко, тогдашний федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд сказали, что они и не собирались их (Минские соглашения – ред.) выполнять. Вот такое отношение к международному праву. Решения Совета Безопасности ООН обязаны выполнять все без исключения члены ООН, так же как и решения Нюрнбергского трибунала", – добавил Лавров. В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
германия
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/18/295522674_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_d9e1c3338fa43cc2f54d33babff02d0a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, обострение ситуации вокруг украины, политика, сергей лавров, украина, германия, франция, оон
в мире, россия, обострение ситуации вокруг украины, политика, сергей лавров, украина, германия, франция, оон
Лавров: киевский режим не избежит ответственности за совершенные преступления
Глава российского МИД также отметил, что для фиксирования всех преступлений, которые совершил киевский режим, была создана новая должность – посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует все преступления киевского режима, совершенные после госпереворота 2014 года на Украине, и виновные неизбежно понесут заслуженное наказание, сообщает
РИА Новости.
"Все то, что мы документировали по преступлениям киевского режима после госпереворота, имеет огромное значение. Нет сомнений, что эти материалы со временем будут востребованы и что преступники понесут заслуженные наказания", – заявил он.
Глава российского МИД также отметил, что для фиксирования всех преступлений, которые совершил киевский режим, была создана новая должность – посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Ее занимает Родион Мирошник, лично прошедший через многие события, связанные с реализацией Минских договоренностей, которые тоже были сознательно сорваны.
"Пару лет назад подписавшие эти договоренности тогдашний президент Украины Петр Порошенко, тогдашний федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд сказали, что они и не собирались их (Минские соглашения – ред.) выполнять. Вот такое отношение к международному праву. Решения Совета Безопасности ООН обязаны выполнять все без исключения члены ООН, так же как и решения Нюрнбергского трибунала", – добавил Лавров.
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии.
После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.