На что НПО получили гранты от государства: Первые итоги нового закона

На что НПО получили гранты от государства: Первые итоги нового закона

Приоритетом стали актуальность идеи проекта и пути реализации, заявила глава Агентства по госгрантам 20.11.2025

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Гранты до 100 тысяч лари получили 17 организаций из 247, заявила председатель Агентства по управлению государственными грантами Тамар Зoделава. Государство с 2025 года запускает программу финансирования НПО при помощи грантов, выделяемых из бюджета Грузии. По ее словам, приоритетом стали актуальность идеи проекта и пути реализации. "На первом этапе в агентство поступило 346 заявок, формальным критериям соответствовали 247 из них, их обсудил совет, и 60 грантовым заявкам присвоил оценку выше 70 баллов. На основании голосования из 60 грантовых заявок 17 получили финансирование ", – отметила Зoделава. По ее словам, основная часть грантов касается работы в регионах и сфер, не охваченных государственными программами. По ее словам Зoделава, агентство будет осуществлять мониторинг проектов, финансируемых государством, как в содержательной, так и в расходной части. Грантовая заявка или проект должны включать гражданскую инициативу, которая отвечает приоритетным направлениям правительства Грузии и направлена на вопрос, имеющий государственное или общественное значение. Принять участие в публичном конкурсе могли только зарегистрированные и действующие в Грузии НПО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

