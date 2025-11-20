https://sputnik-georgia.ru/20251120/na-chto-npo-poluchili-granty-ot-gosudarstva-pervye-itogi-novogo-zakona-295877119.html
На что НПО получили гранты от государства: Первые итоги нового закона
На что НПО получили гранты от государства: Первые итоги нового закона
20.11.2025
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Гранты до 100 тысяч лари получили 17 организаций из 247, заявила председатель Агентства по управлению государственными грантами Тамар Зoделава.
Государство с 2025 года запускает программу финансирования НПО при помощи грантов, выделяемых из бюджета Грузии.
"Гражданские инициативы получили государственный грант в размере 1 657 775 лари. Каждая грантовая заявка была профинансирована в размере до 100 тысяч лари и охватывает период реализации от 3 до 12 месяцев", – заявила Зоделава.
По ее словам, приоритетом стали актуальность идеи проекта и пути реализации.
"На первом этапе в агентство поступило 346 заявок, формальным критериям соответствовали 247 из них, их обсудил совет, и 60 грантовым заявкам присвоил оценку выше 70 баллов. На основании голосования из 60 грантовых заявок 17 получили финансирование ", – отметила Зoделава.
По ее словам, основная часть грантов касается работы в регионах и сфер, не охваченных государственными программами.
Среди таких программ
– создание центра, где будут трудоустроены молодые люди с расстройством аутистического спектра, и грант на разработку национальной программы по борьбе с деменцией.
По ее словам Зoделава, агентство будет осуществлять мониторинг проектов, финансируемых государством, как в содержательной, так и в расходной части.
Грантовая заявка или проект должны включать гражданскую инициативу, которая отвечает приоритетным направлениям правительства Грузии и направлена на вопрос, имеющий государственное или общественное значение.
Принять участие в публичном конкурсе могли только зарегистрированные и действующие в Грузии НПО.