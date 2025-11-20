https://sputnik-georgia.ru/20251120/naryshkin-svo-podtverzhdaet-priverzhennost-rossii-borbe-s-proyavleniyami-natsizma-295867334.html

Нарышкин: СВО подтверждает приверженность России борьбе с проявлениями нацизма

Нарышкин: СВО подтверждает приверженность России борьбе с проявлениями нацизма

Sputnik Грузия

Россия как наследница Победы во Второй мировой войне несет ответственность за сохранение и актуализацию выводов Нюрнбергского процесса, считает Нарышкин 20.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-20T14:45+0400

2025-11-20T14:45+0400

2025-11-20T14:45+0400

в мире

россия

москва

украина

германия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/08/290247047_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_a2461bbcbd2f62a11834731d74eeea64.jpg

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского военно-исторического общества Сергей Нарышкин заявил на форуме в Москве, что проведение освободительной спецоперации свидетельствует о приверженности России курсу на борьбу с проявлениями нацизма, сообщает РИА Новости. Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет", приуроченный к 80-й годовщине начала Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками, проходит в Москве. "Решительная борьба с проявлениями фашизма и нацизма закреплена в качестве важнейшего направления государственной политики Российской Федерации. Свидетельством последовательной приверженности этому курсу является и проведение специальной военной операции – освободительной операции", – сказал Нарышкин на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".По его словам, Россия как наследница Победы во Второй мировой войне несет ответственность за сохранение и актуализацию выводов Нюрнбергского процесса. "К сожалению, угроза неонацизма остается, и мы видим опасные метастазы нацизма на Украине и в некоторых странах Европы", – подчеркнул Нарышкин.Нюрнбергский процесс, проходивший с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946-го, стал судом над руководителями нацистской Германии и заложил основы послевоенного мирового правопорядка, в том числе в сфере защиты прав человека и международного гуманитарного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

москва

украина

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, москва, украина, германия