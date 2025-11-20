https://sputnik-georgia.ru/20251120/v-gruzii-uprazdnyayut-institut-biznes-ombudsmena-295876306.html
В Грузии упраздняют институт бизнес-омбудсмена
В Грузии упраздняют институт бизнес-омбудсмена
Sputnik Грузия
Институт бизнес-омбудсмена занимается надзором за предпринимательской деятельностью и соблюдением прав предпринимателей 20.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-20T21:55+0400
2025-11-20T21:55+0400
2025-11-20T21:55+0400
грузия
новости
экономика
общество
бизнес
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/02/285397842_0:174:3325:2044_1920x0_80_0_0_0fc2b4245af39c4ce8b954ece171c5cb.jpg
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Грузии с 1 января 2026 года упраздняют институт бизнес-омбудсмена, соответствующий пакет поправок уже поступил в парламент страны. Институт бизнес-омбудсмена был введен в Грузии в 2015 году. Он занимается надзором за предпринимательской деятельностью и соблюдением прав предпринимателей и выявлением нарушений со стороны административных органов в отношении них. Согласно проекту, институт бизнес-омбудсмена будет упразднен с 1 января 2026 года, а его полномочия перейдут к советнику при министре экономики. "Бизнес и отраслевые ассоциации и торговые палаты интегрированы в процесс разработки политики, что обеспечивает инклюзивность и прозрачность диалога. В этих условиях институт бизнес-омбудсмена постепенно утратил свое первоначальное функциональное значение, и его сохранение больше не является эффективным или необходимым механизмом", – говорится в документе. По мнению авторов, функционирование института бизнес-омбудсмена также создает неоправданное бюрократическое бремя для государственного бюджета. Соответственно, упразднение института бизнес-омбудсмена не уменьшит возможности государства по защите прав частного сектора, а напротив, этот шаг будет способствовать оптимизации государственного управления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/02/285397842_594:0:3325:2048_1920x0_80_0_0_8a1e171e67748f7f2fbd9eabc1494830.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, общество, бизнес
грузия, новости, экономика, общество, бизнес
В Грузии упраздняют институт бизнес-омбудсмена
Институт бизнес-омбудсмена занимается надзором за предпринимательской деятельностью и соблюдением прав предпринимателей
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Грузии с 1 января 2026 года упраздняют институт бизнес-омбудсмена, соответствующий пакет поправок уже поступил в парламент страны.
Институт бизнес-омбудсмена был введен в Грузии в 2015 году. Он занимается надзором за предпринимательской деятельностью и соблюдением прав предпринимателей и выявлением нарушений со стороны административных органов в отношении них.
Согласно проекту, институт бизнес-омбудсмена будет упразднен с 1 января 2026 года, а его полномочия перейдут к советнику при министре экономики.
По мнению авторов законопроекта, в соответствии с Конституцией Грузии, государство заботится о развитии свободной и открытой экономики, свободного предпринимательства и конкуренции. В рамках конституционных рамок правительство Грузии, министерства, регулирующие органы и парламент сотрудничают с частным сектором в тесном и скоординированном режиме.
"Бизнес и отраслевые ассоциации и торговые палаты интегрированы в процесс разработки политики, что обеспечивает инклюзивность и прозрачность диалога. В этих условиях институт бизнес-омбудсмена постепенно утратил свое первоначальное функциональное значение, и его сохранение больше не является эффективным или необходимым механизмом", – говорится в документе.
По мнению авторов, функционирование института бизнес-омбудсмена также создает неоправданное бюрократическое бремя для государственного бюджета.
Соответственно, упразднение института бизнес-омбудсмена не уменьшит возможности государства по защите прав частного сектора, а напротив, этот шаг будет способствовать оптимизации государственного управления.