В Грузии упраздняют институт бизнес-омбудсмена

В Грузии упраздняют институт бизнес-омбудсмена

Институт бизнес-омбудсмена занимается надзором за предпринимательской деятельностью и соблюдением прав предпринимателей 20.11.2025

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Грузии с 1 января 2026 года упраздняют институт бизнес-омбудсмена, соответствующий пакет поправок уже поступил в парламент страны. Институт бизнес-омбудсмена был введен в Грузии в 2015 году. Он занимается надзором за предпринимательской деятельностью и соблюдением прав предпринимателей и выявлением нарушений со стороны административных органов в отношении них. Согласно проекту, институт бизнес-омбудсмена будет упразднен с 1 января 2026 года, а его полномочия перейдут к советнику при министре экономики. "Бизнес и отраслевые ассоциации и торговые палаты интегрированы в процесс разработки политики, что обеспечивает инклюзивность и прозрачность диалога. В этих условиях институт бизнес-омбудсмена постепенно утратил свое первоначальное функциональное значение, и его сохранение больше не является эффективным или необходимым механизмом", – говорится в документе. По мнению авторов, функционирование института бизнес-омбудсмена также создает неоправданное бюрократическое бремя для государственного бюджета. Соответственно, упразднение института бизнес-омбудсмена не уменьшит возможности государства по защите прав частного сектора, а напротив, этот шаг будет способствовать оптимизации государственного управления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

