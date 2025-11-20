https://sputnik-georgia.ru/20251120/vizit-prezidenta-armenii-v-tbilisi-glavnye-temy-vstrechi-s-premerom-gruzii-295874987.html

Визит президента Армении в Тбилиси: главные темы встречи с премьером Грузии

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Позитивная динамика стратегического партнерства между Грузией и Арменией стала главной темой встречи премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе в с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Хачатурян прибыл в Грузию с официальным визитом и уже встретился со своим коллегой Михаилом Кавелашвили и другими высокопоставленными лицами Грузии. По сообщению пресс-службы администрации правительства Грузии, на встрече Хачатуряна и Кобахидзе внимание было уделено многолетним добрососедским отношениям между Грузией и Арменией и позитивной динамике развития стратегического партнерства. Также Была подчеркнута особая важность мира и стабильности в регионе. В свою очередь президент Армении отметил, что грузинский и армянский народы оценят вклад в стабильность в регионе их правительств "Наше общее желание, чтобы в регионе был мир и стабильность, внутренняя политическая устойчивость. Я думаю, что наше население и в Грузии, и в Армении оценит усилия правительств, направленные на суверенитет и независимость наших стран", – заявил Хачатурян. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

