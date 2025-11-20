Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251120/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-295860705.html
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Экспорт составил 5,8 миллиарда долларов, что почти на 7% больше по сравнению с данными за десять месяцев 2024 года 20.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-20T09:01+0400
2025-11-20T09:01+0400
экономика
грузия
новости
турция
китай
сша
сакстат
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0a/249676435_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_3554d164f84798a4290025f615353ffd.jpg
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2025 года вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 20,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 15 миллиардов долларов, что на 9,3% больше данных за январь-октябрь 2024 года.Экспорт составил 5,8 миллиарда долларов, что почти на 7% больше, по сравнению с данными за десять месяцев 2024 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 9,2 миллиарда долларов, что на 11,1% больше аналогичного показателя прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-октябре 2025 года больше всех вырос экспорт фундука и других орехов – на 55,9%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 47,2%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 22,5%, легковых авто – на 14,3%, лекарств – на 6,6%, азотных удобрений – на 2,8%, а также минеральных вод – на 1,2%.В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 43,8%, натуральных виноградных вин – на 7,9%, а также спиртных напитков – на 4,9%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и др.За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 140 898,1%, вакцин, крови и иммунных сывороток – на 36,5%, легковых авто – на 9,9%, лекарств в упаковках – на 9,1%, а также нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 5,4%.С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 47,9%, грузовых авто – на 27%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей – на 4,5%.С кем торгует ГрузияТурция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-октябре 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов, что составляет 12,2% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Азербайджан, Германия, Казахстан, Армения и Великобритания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
турция
китай
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0a/249676435_555:0:3286:2048_1920x0_80_0_0_987fa08eb72df1100e26cda7f48a61f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, турция, китай, сша, сакстат
экономика, грузия, новости, турция, китай, сша, сакстат

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

09:01 20.11.2025
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - торговые суда на разгрузке
Батумский морской порт - торговые суда на разгрузке - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Экспорт составил 5,8 миллиарда долларов, что почти на 7% больше по сравнению с данными за десять месяцев 2024 года
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2025 года вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 20,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 15 миллиардов долларов, что на 9,3% больше данных за январь-октябрь 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-октябрь 2025 года

Показатель

Объем

млн долларов

Рост

%

Экспорт

5 835,9

6,8

Импорт

14 995,7

9,3

Всего

20 831,5

8,6

Экспорт составил 5,8 миллиарда долларов, что почти на 7% больше, по сравнению с данными за десять месяцев 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 9,2 миллиарда долларов, что на 11,1% больше аналогичного показателя прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-октябре 2025 года

Товары

млн долларов

Рост/Падение

%

Легковые автомобили

2 287,1

14,3

Медные руды и концентраты

291,6

47,2

Спиртные напитки

230,1

-4,9

Вино

218,3

-7,9

Ферросплавы

174,7

-43,8

В январе-октябре 2025 года больше всех вырос экспорт фундука и других орехов – на 55,9%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 47,2%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 22,5%, легковых авто – на 14,3%, лекарств – на 6,6%, азотных удобрений – на 2,8%, а также минеральных вод – на 1,2%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 43,8%, натуральных виноградных вин – на 7,9%, а также спиртных напитков – на 4,9%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и др.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-октябре 2025 года

Товары

млн долларов

Рост/Падение

%

Легковые автомобили

3 152,4

9,9

Нефтепродукты

1 098,2

0,7

Лекарства

559,9

9,1

Картины

481,5

140 898,1

Газ

320,5

5,4

За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 140 898,1%, вакцин, крови и иммунных сывороток – на 36,5%, легковых авто – на 9,9%, лекарств в упаковках – на 9,1%, а также нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 5,4%.
С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 47,9%, грузовых авто – на 27%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей – на 4,5%.

С кем торгует Грузия

Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-октябре 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов, что составляет 12,2% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-октябре 2025 года

Страны

млн долларов

Рост/Падение

%

Турция

2 536,2

-4,0

США

2 343,3

29,4

Россия

2 145,9

4,2

Китай

1 866,7

16,8

Кыргызстан

1 237,0

17,6

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Азербайджан, Германия, Казахстан, Армения и Великобритания.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0