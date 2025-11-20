https://sputnik-georgia.ru/20251120/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-295860705.html

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

20.11.2025

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2025 года вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 20,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 15 миллиардов долларов, что на 9,3% больше данных за январь-октябрь 2024 года.Экспорт составил 5,8 миллиарда долларов, что почти на 7% больше, по сравнению с данными за десять месяцев 2024 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 9,2 миллиарда долларов, что на 11,1% больше аналогичного показателя прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-октябре 2025 года больше всех вырос экспорт фундука и других орехов – на 55,9%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 47,2%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 22,5%, легковых авто – на 14,3%, лекарств – на 6,6%, азотных удобрений – на 2,8%, а также минеральных вод – на 1,2%.В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 43,8%, натуральных виноградных вин – на 7,9%, а также спиртных напитков – на 4,9%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и др.За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 140 898,1%, вакцин, крови и иммунных сывороток – на 36,5%, легковых авто – на 9,9%, лекарств в упаковках – на 9,1%, а также нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 5,4%.С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 47,9%, грузовых авто – на 27%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей – на 4,5%.С кем торгует ГрузияТурция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-октябре 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов, что составляет 12,2% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Азербайджан, Германия, Казахстан, Армения и Великобритания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

