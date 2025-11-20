https://sputnik-georgia.ru/20251120/za-kakie-narusheniya-pdd-vas-chasche-vsego-shtrafuyut-270609358.html
За какие нарушения ПДД вас чаще всего штрафуют?
За какие нарушения ПДД вас чаще всего штрафуют?
Sputnik Грузия
20.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-20T17:25+0400
2025-11-20T17:25+0400
2025-11-25T15:40+0400
пдд
общество
опрос
опрос на сайте
опрос sputnik
опрос sputnik грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264906517_161:332:2739:1782_1920x0_80_0_0_0b6506f2d6be71989322675ed5b73236.jpg
2025
Новости
ru_GEhttps://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264906517_844:338:2769:1782_1920x0_80_0_0_75434527efe1a1011b542e77da31cd94.jpg
Sputnik Грузия
пдд, общество, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опросы
пдд, общество, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опросы
За какие нарушения ПДД вас чаще всего штрафуют?
17:25 20.11.2025 (обновлено: 15:40 25.11.2025)
© photo: Sputnik / StringerОбщение по мобильному телефону за рулем
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться