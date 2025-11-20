Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251120/za-kakie-narusheniya-pdd-vas-chasche-vsego-shtrafuyut-270609358.html
За какие нарушения ПДД вас чаще всего штрафуют?
За какие нарушения ПДД вас чаще всего штрафуют?
Sputnik Грузия
20.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-20T17:25+0400
2025-11-25T15:40+0400
пдд
общество
опрос
опрос на сайте
опрос sputnik
опрос sputnik грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264906517_161:332:2739:1782_1920x0_80_0_0_0b6506f2d6be71989322675ed5b73236.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264906517_844:338:2769:1782_1920x0_80_0_0_75434527efe1a1011b542e77da31cd94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
пдд, общество, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опросы
пдд, общество, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опросы

За какие нарушения ПДД вас чаще всего штрафуют?

17:25 20.11.2025 (обновлено: 15:40 25.11.2025)
© photo: Sputnik / StringerОбщение по мобильному телефону за рулем
Общение по мобильному телефону за рулем - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Голосов21
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0