Захарова: ради идеологии ЕС жертвует собственными демократическими основаниями

Захарова: ради идеологии ЕС жертвует собственными демократическими основаниями

В Евросоюзе рассчитывают, что смогут преодолеть вето Венгрии в случае поражения партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле 20.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз ради продвижения идеологической повестки готов поступиться базовыми принципами собственной демократии, сообщает РИА Новости. Ранее газета Politico сообщила, что в Брюсселе готовят новый план по продвижению заявки Украины на вступление в ЕС. Так, страна начнет прорабатывать практические реформы, необходимые для вступления, не дожидаясь формального одобрения ЕС, то есть в обход вето Венгрии. По данным издания, в Евросоюзе рассчитывают, что смогут преодолеть вето Венгрии в случае поражения партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле. "Вы знаете, принцип консенсуса был всегда не просто доминирующим, он был системообразующим в Европейском союзе, потому что это и было, собственно говоря, проявлением демократии. Сейчас они и эту последнюю привязку к демократическому процессу готовы пустить под нож, лишь бы только свои идеологемы как-то продавливать", – сказала Захарова.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, однако решающее слово остается за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее и вынуждать Киев продолжать конфликт – один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. Ранее источник в Москве заявил РИА Новости, что подготовка ЕС к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии не делает чести ни Еврокомиссии, ни Евросоюзу, и Киев и Кишинев в обозримой перспективе не будут соответствовать критериям организации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

