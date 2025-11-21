https://sputnik-georgia.ru/20251121/amerikanskiyili-armyanskiy-koridor-tranzitnaya-rol-gruzii-295883814.html

"Американский"или "Армянский" коридор? Транзитная роль Грузии

Село Анаклия на черноморском побережье Грузии, на левом берегу реки Ингури, правый берег которой - в Абхазии, существует с древнейших времен. Там была пристань, откуда грузинских детей увозили в Османскую империю. По преданию, однажды у женщины по имени Анна пропала дочь. В поисках мать обежала соседние деревни и кто-то ей сказал, что похожую по приметам девочку видели на арбе, направлявшейся к морю – по всей вероятности, ребёнка увезли османы. Босиком Анна добежала до пристани, но не успела — корабль уже отчалил. Впавшая в отчаяние женщина стала громко кричать вслед, прося вернуть её дитя, но тщетно – корабль удалялся и вскоре скрылся за горизонтом.... С тех пор убитая горем Анна каждый день приходила к морю и часами звала своего увезённого в рабство ребёнка. Голос рыдающей женщины разносился по всей округе и люди говорили: "Ана ркианс", что на мегрельском языке означает "Анна кричит". Поэтому эта местность получила название "Анаркиа", впоследствии на грузинском языке буква "р" трансформировалась в "л" и село стало называться "Анаклиа". Результаты парламентских выборов-2024 и выборов местного самоуправления-2025, а также пять неудачных попыток госпереворота не разубедили западные политические элиты в необходимости смены власти в Грузии, хотя их тактика креативностью не отличается. Еврокомиссия, Евросовет, Европарламент, ПАСЕ, БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианская комиссия с завидным постоянством продолжают "выпекать" вердикты "о нарушении демократии в Грузии" и шантажировать её граждан отменой безвизового режима с ЕС. Представители аккредитованного в Грузии западного дипкорпуса продолжают демонстративно поддерживать радикальную оппозицию и даже перманентно присоединяются к митингам протеста в центре Тбилиси. Реализации их планов мешает наличие фактора миллиардера, бизнесмена и мецената Бидзины Иванишвили – главной опоры власти, укомплектованной созданной им партией "Грузинская мечта". О важной причине, по которой им нужна Грузия без председателя Иванишвили, расскажу ниже, потому что её никто никогда не упоминал. Дело в том, что по техническим причинам (частые аварии, несмотря на реконструкцию в 2014 году), а также из-за кризисной для судоходства ситуации в Красном море (атаки хуситов) Суэцкий канал, на который приходится 12% мировой торговли и 30% контейнерного трафика, теряет своё значение. Это вынуждает перевозчиков искать альтернативные маршруты, к примеру - "Африканский маршрут", морские контейнерные перевозки из Китая и Индии в Европу в обход Африки через два океана (Индийский, Атлантический). Но он нерентабелен по ряду причин: занимает 24 дня, когда маршрут через Суэцкий канал из стран Персидского залива в Европу - 14 дней, а лишние десять дней в пути обходятся компаниям дополнительно в 1 млн долларов; кроме того, "Африканский маршрут" небезопасен из-за сложных погодных условий и продолжающегося пиратства у Мыса Доброй Надежды. А морские перевозки из Китая в Европу по Северному морскому пути, тоже через два океана (Тихий, Северный Ледовитый), используются редко, исключительно летом (у Китая нет ледокольной флотилии, как у России). Поэтому Китай, в рамках возрождения маршрутов Великого шёлкового пути, выдвинул глобальную инициативу "Один Пояс и Один Путь", одним из маршрутов которого является "Срединный коридор", практически поглотивший программу ТРАСЕКА. "Срединный коридор", или Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), пролегает из Китая, через Казахстан, акваторию Каспийского моря (паромная переправа Актау-Баку), Азербайджан, Грузию, Турцию (железной дорогой "Баку-Тбилиси-Карс" (БТК), будет модернизирована в 2026 году), или автотрейлерами через КПП "Красный мост" и сухопутную грузино-турецкую границу КПП "Сарпи" - в Турцию, или через акваторию Чёрного моря из портов Поти, Батуми, в перспективе из Анаклия - в Турцию), а из Турции, через акваторию Средиземного моря, в Европу. Из Грузии можно попасть прямо в Европу и без Турции - по паромной переправе из порта Поти – в порт Констанца (Румыния); из порта Батуми – по паромной переправе в порты Бургас и Варна (Болгария). "Срединный коридор" скоро получит два альтернативных продолжения, оба из Азербайджана - в Турцию, без Грузии. По этому же маршруту британцы (British Petroleum, BP) проложили бы "Баку-Тбилиси-Джейхан" и другие магистральные трубопроводы, не будь Карабахского конфликта. Это: - Зангезурский коридор, который после завершения необходимых работ перейдёт под управление США на 99 лет и получил название "Маршрут Трампа ради мира и процветания" (TRIPP), поэтому я его называю Американским коридором. Его маршрут после Азербайджана проходит по территории Армении и ведёт в Нахичеванскую Автономную Республику (НАР), а оттуда - в Турцию; - Аразский коридор, который проходит параллельно Зангезурскому, но по противоположному берегу реки Араз (русск. Аракс) - по территории Ирана, без Армении, и тоже соединяет Азербайджан с его эксклавом - НАР, а оттуда тоже ведёт в Турцию. Однако существует Проект альтернативного "Срединному коридору" маршрута из Китая, Индии и Ирана – в Европу через Армению и Грузию, минуя Азербайджан и Турцию. Его суть заключается в следующем: - Китай доставляет свои грузы в Иран по железной дороге, в так называемой сухой порт Априн; по железной дороге - в морской порт Гвадар в Пакистане, который управляется государственной китайской компанией "China Overseas Port Holding Company" (COPHC); по железной дороге - в морской порт Бендер-Абасс; - Индия из морского порта Мумбаи доставляет свои грузы в Иран, в морской порт Чабахар, который Иран развивает с Индией на партнёрских началах; Далее китайские и индийский грузы из Ирана на автотрейлерах пересекают ирано-армянскую границу (КПП "Нордуз-Агарак") и оттуда: или продолжают путь по "Американскому" - Зангезурскому коридору, в Нахичевань и Турцию; или продолжают путь через Армению, Ереван, - в Грузию (КПП "Баграташен-Садахло") и до порта Анаклия, который строит бельгийская компания "Jan De Nul", а инвестировать и развивать на партнёрских началах с грузинским государством выразил желание китайско-сингапурский консорциум "China Communications Construction Company Limited" (CCCC) и "China Harbour Investment" (51% - Грузия, 49% - Консорциум). Также можно использовать действующие морпорты Поти и Батуми, откуда, через проливы Босфор и Дарданеллы, грузы попадут в Средиземное море и в порты Европы; или по Чёрному мору - до причерноморских Румынии и Болгарии, а оттуда разойдутся по всей Европе. Транспортный коридор из Ирана и Индии – через Армению и Грузию – в Европу его инициаторы называют Арианским коридором (ARIANA CORRIDOR, AR – Армения, I- Иран, ANA – Анаклия), а я называю этот маршрут "Армянским коридором". Примечательно, что в аббревиатуре "ARIANA" есть Армения (AR) и Иран (I), но нет Грузии - только сокращённое название не существующего порта Анаклия (ANA), иначе это звучало бы как "ARIGEO". А ведь переводе с армянского языка "ARIANA" означает "Приди Анна". Помните, как Анна, мать увезённой в рабство девочки, каждый день приходила на берег моря и звала свою дочь?! А ещё "ARIANA" ассоциируется с ариями – индоиранцами, а также с арианством. Не слишком ли много совпадений?! Арианский (Армянский) коридор из Ирана - через Армению и Грузию – в Европу, если этот проект осуществится и порт Анаклия будет построен, составит конкуренцию Зенгезурскому (Американскому) и Аразскому коридорам, но вряд ли станет альтернативой Суэцкому каналу. Тут интересы США и Великобритании расходятся (даром что англосаксы, денежки – врозь!). Есть информация, что недавно Великобритания вознамерилась взять в управление армяно-грузинский участок Арианского коридора – по примеру США, которые получат в управление Зангезурский коридор. Договориться с проевропейским Ереваном для Лондона проблему не составит, что касается Тбилиси, тут плану британцев может помешать Бидзина Иванишвили, который не даст Великобритании присвоить дивиденды, причитающиеся Грузии от транзита грузов. Поэтому в Лондоне не прочь отстранить Иванишвили от руководства Грузией и назначить премьер-министром свою марионетку - банкира Хазарадзе. Планы США (читай - Трампа) - куда глобальнее: невзирая на то, что Арианский коридор оттянет на Армению и Грузию часть грузов из Китая, Индии и Ирана, которые скоро пойдут по управляемому американцами Зангезурскому коридору, США поддержали идею Арианского коридора. В результате Вашингтон возьмёт под свой контроль два из трёх существующих маршрутов отрезка Срединного пути после Азербайджана (кроме Аразского коридора, идущего по территории Ирана). Безусловно, вышеуказанные планы Великобритании стали известны Вашингтону, откуда 18 ноября 2025 года в Грузию прибыла делегация под руководством старшего советника Государственного департамента США Джонатана Асконаса. По официальной информации – "чтобы обсудить - как Грузия сможет поддержать Зангезурский коридор - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP 741)". "Представитель Госдепа США посетил ТПП "Садахло-Баграташен" на грузино-армянской границе, в строительстве которого помогали Соединённые Штаты" - сообщает администрация правительства Грузии. На самом же деле, американцы приехали проверить – готова ли Грузия принять грузы из Армении на КПП "Баграташен - Садахло", построенном на деньги американских налогоплательщиков. Визит высокопоставленной американской делегации не случайно совпал с визитами в Грузию президента Армении, министра иностранных дел и министра юстиции. Но если порт Анаклия после завершения строительства действительно перейдёт в совместное управлении Грузии и китайско-сингапурского Консорциума, то контроль США над Арианским коридором во многом теряет смысл и им придётся сосредоточиться на расположенном по соседству Потийском порту. А что устраивает Грузию? Проектируемый Армянский (Арианский) коридор, Американский (Зангезурский) коридор, который скоро войдёт в эксплуатацию, или транснациональный китайский "Серединный коридор"? Прежде всего хочу уточнить: когда мы говорим о "Срединном коридоре", предназначение которого – создание безопасного и удобного транзитного коридора между Азией и Европой, по которому грузы быстро движутся в обеих направлениях, речь идёт о транзитных мультимодальных перевозках – железнодорожных, автомобильных и морских. Строящаяся в Грузии автомобильная трасса "Восток-Запад" (392 км), соединяющая границу с Азербайджаном - с побережьем Черного моря, с портом Поти и с грузино-турецкой границей в Аджарии (КПП "Сарпи"), является частью Европейской транзитной дороги Е-60, которая начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан). В свою очередь, Европейская транзитная дорога Е-60 является автомобильным маршрутом "Срединного коридора". "Восток-Запад" строится на кредит Всемирного банка и госбюджета Грузии. Начальная общая стоимость проекта - 265 млн. лари – выросла во много раз (к примеру, Европейский инвестиционный банк выделил 106,7 млн евро на реконструкцию, а в целом инвестиции ЕИБ составляют 250 миллионов евро, бюджет Грузии на 2026 год предусматривает 740 млн лари на строительство участка трассы). Однако в процессе осуществления Проекта два года назад участились оползни и обвалы на уже построенных участках трассы, а на магистрали Самтредия–Григолети 21 февраля 2023 года обвалился огромный новопостроенный мост, что послужило причиной отставки тогдашнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Следствие установило факты астрономической коррупции в миллионы лари – как среди руководителей госструктур, так и среди строительных подрядчиков и международных компаний, ответственных за надзор. Это стало предательством по отношению к Бидзине Иванишвили, а также причиной арестов и возбуждения уголовных дел против бывших руководителей, вплоть до министров и премьер-министра. Это сильно ударило по международному имиджу Грузии, поэтому сегодня Иванишвили, как видно, "не воодушевлён" идеей строительства порта Анаклия – где гарантии, что новые дороги, тоннели и мосты, которых на трассе "Восток-Запад" - десятки, не разрушатся по прошествии времени? Тем более, когда по ним пойдут тысячи гружённых грузовых трейлеров, направляющихся из Китая и стран Азии - в Европу?! Кто будет отвечать, если это повлечёт человеческие жертвы? Когда доходы от транзита грузов покроют затраты?А ещё Грузии надо возвращать кредит Всемирному банку, который ей выдали для строительства участка Европейской транзитной дороги Е-60 – трассы "Восток-Запад". Не дешевле ли углубить дно Потийского порта, чем строить по соседству новый, в Анаклия? Откуда грузинских детей увозили в рабство в Османскую империю, а сейчас в том же направлении должны пойти грузы? Да и будут ли грузы при существовании двух альтернативных и несравненно более удобных во всех отношениях маршрутов – имею в виду Зангезурский и Аразский коридоры? Для чего нам строить априори пустой порт и широкие дороги по евростандартам, искусственно провоцируя "ранимый" грузинский горный ландшафт? Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

