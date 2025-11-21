https://sputnik-georgia.ru/20251121/energoproekty-s-uchastiem-gruzii-obespechat-energobezopasnost-evrope--zamministra-295877283.html

Энергопроекты с участием Грузии обеспечат энергобезопасность Европе – замминистра

Параллельно реализуются два проекта, связанных с прокладкой и обслуживанием электрических кабелей по дну Черного моря, заявила замминистра

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Проекты прокладки энергокабеля по дну Черного моря, который соединит Южный Кавказ и Черноморский регион с европейским энергетическим рынком, а также "Зеленый энергетический коридор", обеспечат энергобезопасность Европе, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Инга Пхаладзе. Пхаладзе рассказала о ходе реализации проектов "Черноморский подводный кабель" и "Зеленый энергетический коридор", а также об их важной роли не только для Грузии, но и с точки зрения энергетической безопасности Европы. Как пояснила замглавы Минэкономики Грузии, параллельно реализуются два проекта, связанных с прокладкой и обслуживанием электрических кабелей по дну Черного моря. Первый – это проект подводного кабеля по дну Черного моря, инициированный Грузией и предполагающий экспорт электроэнергии из Грузии в Румынию. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Проект подводного кабеля по дну Черного моря является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит энергосистемы Грузии и Румынии, а в более широком контексте – Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Второй проект, по словам Пхаладзе, является логическим продолжением первого. Это запуск коридора поставок "зеленой энергии" "Каспий – Черное море – Европа" (Black Sea Energy) с участием Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. Замминистра отметила, что исходя из содержания проекта подводного кабеля, стало ясно, что Грузия, благодаря своему чрезвычайно важному местоположению, потенциально может стать энергетическим хабом, который соединит Восток с Западом. Протяженность подводного кабеля по дну Черного моря составит более 1 155 км (1 115 км подводного и 40 км наземного), напряжение – 525 кВ, мощность – 1 300 МВт. По словам Пхаладзе, известная итальянская инженерно-консалтинговая компания CESI уже провела технико-экономическое обоснование, в результате чего выяснилось, что проект технически абсолютно реализуем. Сейчас проект переходит в фазу технического изучения морского дна, которая включает в себя инженерно-геологические и геофизические исследования. Разработка технического задания будет завершена в 2026 году, а его реализация начнется в 2027 году. Что касается "Зеленого энергетического коридора", то, по словам заместителя министра, это еще более крупный проект, включающий три кабеля мощностью 4 000 МВт. В рамках проекта действует совместное предприятие с участием всех четырех стран. По словам Пхаладзе, подготовка технико-экономического обоснования, над которым также работает итальянская компания CESI, будет завершена к концу января 2026 года. Исследование морского дна запланировано на конец 2027 года. Кроме того, важным моментом является то, что помимо электрокабеля в Зеленом энергетическом коридоре будет рассмотрен вопрос прокладки водородной трубы, который находится на стадии изучения. "Это очень важно для Грузии – наша страна очень богата гидроресурсами, что также дает большие возможности для производства водорода. Соответственно, Грузия может стать страной-экспортером зеленого водорода. Инвестиционная стоимость электрокабелей на данном этапе определяется в 10-12 миллиардов евро, стоимость водородного трубопровода примерно такая же", – отметила замминистра. Пхаладзе подчеркнула, что к проектам наблюдается большой интерес со стороны частного сектора, и, соответственно, возможно привлечение значительного объема инвестиций, в том числе в инфраструктурную составляющую проекта. "Наше видение таково: стратегия должна быть доработана с учетом 10-летнего видения, а также расчета того, что потребуется для физического добавления мощностей в сектор – это позволит стране стать нетто-экспортером возобновляемой энергии в Европу", – заключила она. Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления.

