Глава МВД Азербайджана прибыл в Грузию – стороны готовятся подписать соглашение

Глава МВД Азербайджана прибыл в Грузию – стороны готовятся подписать соглашение

21.11.2025

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов вместе с делегацией прибыл в Тбилиси с официальным визитом по приглашению грузинской коллеги, Геки Геладзе, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии. В рамках визита министры проведут встречу в расширенном формате и подпишут соглашение, направленное на углубление сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в правоохранительной сфере. Азербайджанская делегация также посетит полицейские подразделения МВД Грузии, где ознакомится с их деятельностью. На территории Министерства внутренних дел Грузии главы ведомств двух стран возложили венок к мемориалу полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. В ходе церемонии были исполнены государственные гимны Грузии и Азербайджана. На мероприятии присутствовали заместители министра внутренних дел, другие руководители ведомства, а также члены делегации Азербайджанской Республики. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

