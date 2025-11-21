Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251121/gruzinskoe-televidenie-istoriya-i-segodnyashniy-den---video-295885801.html
Грузинское телевидение: история и сегодняшний день – видео
Грузинское телевидение: история и сегодняшний день – видео
Sputnik Грузия
Грузинское телевидение, которое появилось в середине XX века, имеет богатую историю. Первый грузинский телевизионный эфир состоялся 30 декабря 1956 года из... 21.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-21T16:53+0400
2025-11-21T17:03+0400
грузия
история
история театра и кино
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
телевидение
1tv – первый канал. общественное телевидение грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/15/295885628_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_40753d6b49d49ea65e9aa6f62d37b270.jpg
На начальном этапе на телевидении в Грузии работали всего 26 сотрудников и была лишь одна камера. Сегодня в золотом фонде Первого канала Грузии хранятся уникальные записи мирового значения. Изначально контент сильно зависел от медиаполитики СССР, с акцентом на достижения Советского Союза. После обретения Грузией независимости, с 90-х годов телевизионный ландшафт стал меняться, отражая изменившуюся политическую и культурную идентичность страны. В Грузии стали появляться частные телеканалы, что привело к новой эре медиасвободы и разнообразия. В 1994 году появился телеканал Rustavi 2, сыгравший важную роль в "Революции роз" в 2003 году. Это наглядно продемонстрировало силу телевидения как инструмента для политических изменений. В дальнейшем в Грузии количество частных телеканалов еще больше увеличилось. Они предлагают зрителям самые разные передачи, отражая различные точки зрения. По данным Комиссии по коммуникациям, в стране сегодня более 110 телеканалов, из них более 20 – национальные. В ТОП-5 самых популярных телеканалов входят "Общественный вещатель", "Имеди", ТВ "Пирвели", POS TV и Rustavi 2.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/15/295885628_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_a1439962a25c82f4a9f8e7089dc4145a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, история, история театра и кино, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, телевидение, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии, видео
грузия, история, история театра и кино, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, телевидение, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии, видео

Грузинское телевидение: история и сегодняшний день – видео

16:53 21.11.2025 (обновлено: 17:03 21.11.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
Грузинское телевидение, которое появилось в середине XX века, имеет богатую историю. Первый грузинский телевизионный эфир состоялся 30 декабря 1956 года из студии на плато фуникулера. Это была двухчасовая передача, ставшая началом регулярного телевещания в стране
На начальном этапе на телевидении в Грузии работали всего 26 сотрудников и была лишь одна камера. Сегодня в золотом фонде Первого канала Грузии хранятся уникальные записи мирового значения. Изначально контент сильно зависел от медиаполитики СССР, с акцентом на достижения Советского Союза.

После обретения Грузией независимости, с 90-х годов телевизионный ландшафт стал меняться, отражая изменившуюся политическую и культурную идентичность страны. В Грузии стали появляться частные телеканалы, что привело к новой эре медиасвободы и разнообразия. В 1994 году появился телеканал Rustavi 2, сыгравший важную роль в "Революции роз" в 2003 году. Это наглядно продемонстрировало силу телевидения как инструмента для политических изменений.

В дальнейшем в Грузии количество частных телеканалов еще больше увеличилось. Они предлагают зрителям самые разные передачи, отражая различные точки зрения. По данным Комиссии по коммуникациям, в стране сегодня более 110 телеканалов, из них более 20 – национальные. В ТОП-5 самых популярных телеканалов входят "Общественный вещатель", "Имеди", ТВ "Пирвели", POS TV и Rustavi 2.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0