Грузинское телевидение: история и сегодняшний день – видео

Грузинское телевидение: история и сегодняшний день
16:53 21.11.2025 (обновлено: 17:03 21.11.2025)
Грузинское телевидение, которое появилось в середине XX века, имеет богатую историю. Первый грузинский телевизионный эфир состоялся 30 декабря 1956 года из студии на плато фуникулера. Это была двухчасовая передача, ставшая началом регулярного телевещания в стране
На начальном этапе на телевидении в Грузии работали всего 26 сотрудников и была лишь одна камера. Сегодня в золотом фонде Первого канала Грузии хранятся уникальные записи мирового значения. Изначально контент сильно зависел от медиаполитики СССР, с акцентом на достижения Советского Союза.
После обретения Грузией независимости, с 90-х годов телевизионный ландшафт стал меняться, отражая изменившуюся политическую и культурную идентичность страны. В Грузии стали появляться частные телеканалы, что привело к новой эре медиасвободы и разнообразия. В 1994 году появился телеканал Rustavi 2, сыгравший важную роль в "Революции роз" в 2003 году. Это наглядно продемонстрировало силу телевидения как инструмента для политических изменений.
В дальнейшем в Грузии количество частных телеканалов еще больше увеличилось. Они предлагают зрителям самые разные передачи, отражая различные точки зрения. По данным Комиссии по коммуникациям, в стране сегодня более 110 телеканалов, из них более 20 – национальные. В ТОП-5 самых популярных телеканалов входят "Общественный вещатель", "Имеди", ТВ "Пирвели", POS TV и Rustavi 2.
