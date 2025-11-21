https://sputnik-georgia.ru/20251121/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-295879280.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2025 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,1 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Доля соседней страны во внешнеторговом обороте за десять месяцев 2025 года составила 10,3%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 111 тысяч тонн минеральной и пресной воды, до 53 тысяч тонн минеральных и газированных вод с содержанием сахара, примерно 50 тысяч тонн натурального виноградного вина, более 32 тысяч тонн спиртных напитков, а также 9,1 тысячи тонн новых фруктов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-октябре текущего года из соседней страны завезли 308,9 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 597,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 531 тысячу тонн природного и попутного газов, 99,3 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 28,3 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракции, и так далее. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

