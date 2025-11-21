https://sputnik-georgia.ru/20251121/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-295879280.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2025 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,1 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Доля соседней страны во внешнеторговом обороте за десять месяцев 2025 года составила 10,3%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 111 тысяч тонн минеральной и пресной воды, до 53 тысяч тонн минеральных и газированных вод с содержанием сахара, примерно 50 тысяч тонн натурального виноградного вина, более 32 тысяч тонн спиртных напитков, а также 9,1 тысячи тонн новых фруктов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-октябре текущего года из соседней страны завезли 308,9 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 597,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 531 тысячу тонн природного и попутного газов, 99,3 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 28,3 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракции, и так далее. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Доля соседней страны во внешнеторговом обороте за десять месяцев 2025 года составила 10,3%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-октябрь 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
608,3
5,2
Импорт
1 537,6
3,8
Всего
2 145,9
4,2
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 111 тысяч тонн минеральной и пресной воды, до 53 тысяч тонн минеральных и газированных вод с содержанием сахара, примерно 50 тысяч тонн натурального виноградного вина, более 32 тысяч тонн спиртных напитков, а также 9,1 тысячи тонн новых фруктов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-октябрь 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
139,2
-13,7
Спиртные напитки
126,6
-1,7
Минеральные воды
59,9
-12,1
Новые фрукты
46,7
64,8
Лимонад
46,2
-11,8
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-октябре текущего года из соседней страны завезли 308,9 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 597,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 531 тысячу тонн природного и попутного газов, 99,3 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 28,3 тысячи тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракции, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-октябрь 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
416,7
-4,8
Газ
148,6
21,7
Пшеница и меслин
78,5
24,9
Сырая нефть и нефтепродукты
46,9
2 772,7
Подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло и их фракции
38,7
13,7
В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.