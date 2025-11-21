https://sputnik-georgia.ru/20251121/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-295889137.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

В Тбилиси в ближайшие дни осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +19...+21 градус 21.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-21T20:58+0400

2025-11-21T20:58+0400

2025-11-21T20:58+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265433800_0:293:3077:2024_1920x0_80_0_0_0c09251990f716acbcb9201bae93183a.jpg

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Теплая погода без осадков ожидается в Грузии 22-24 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси в ближайшие дни осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +19...+21 градус. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая и сухая погода. Днем температура воздуха составит +21...+23 градуса. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также прогнозируется теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +24...+26 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) погода будет теплой и сухой. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха составит +16...+18 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается сухая погода. Днем температура воздуха составит +20...+22 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) будет погода без осадков. Днем температура воздуха составит +19...+21 градус. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии