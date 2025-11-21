https://sputnik-georgia.ru/20251121/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-295889137.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Sputnik Грузия
В Тбилиси в ближайшие дни осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +19...+21 градус 21.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-21T20:58+0400
2025-11-21T20:58+0400
2025-11-21T20:58+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265433800_0:293:3077:2024_1920x0_80_0_0_0c09251990f716acbcb9201bae93183a.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Теплая погода без осадков ожидается в Грузии 22-24 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси в ближайшие дни осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +19...+21 градус. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая и сухая погода. Днем температура воздуха составит +21...+23 градуса. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также прогнозируется теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +24...+26 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) погода будет теплой и сухой. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха составит +16...+18 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается сухая погода. Днем температура воздуха составит +20...+22 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) будет погода без осадков. Днем температура воздуха составит +19...+21 градус. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265433800_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_90deda07edd08e157a24b1f0bc671c04.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
В Тбилиси в ближайшие дни осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +19...+21 градус
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Теплая погода без осадков ожидается в Грузии 22-24 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси в ближайшие дни осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +19...+21 градус.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая и сухая погода. Днем температура воздуха составит +21...+23 градуса.
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также прогнозируется теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +24...+26 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) погода будет теплой и сухой. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха составит +16...+18 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается сухая погода. Днем температура воздуха составит +20...+22 градуса.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) будет погода без осадков. Днем температура воздуха составит +19...+21 градус.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов.