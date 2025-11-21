https://sputnik-georgia.ru/20251121/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-21-noyabrya-2025-295878148.html

Какой сегодня церковный праздник: 21 ноября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 21 ноября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю, 21 ноября празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – Архангелов Гавриила, Рафаила... 21.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-21T01:01+0400

2025-11-21T01:01+0400

2025-11-21T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/09/285527601_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2d8c9b0bb5edda113bdc9c7053b8258a.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, почему Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных празднуют по церковному календарю 21 ноября по новому стилю.Собор Архистратига МихаилаПо церковному календарю 21 ноября празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – Архангелов: Гавриила, Рафаила, Селафиила, Уриила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.Архангела Михаила называют "архистратигом" (главнокомандующим), потому что, согласно учению Церкви, он возглавляет небесное ангельское воинство.Празднование Собора было установлено на Поместном Лаодикийском Соборе в начале IV века. Этот Собор, который состоялся за несколько лет до Первого Вселенского Собора, своим 35-м правилом осудил поклонение ангелам как правителям и творцам мира и утвердил их православное почитание.Праздник отмечают 8 ноября по старому стилю – в девятом месяце от марта, с которого начинался год в древности, что символизирует число девяти Ангельских чинов. А восьмой день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божьего, который cвятые отцы называют "днем восьмым".Разделяются Ангельские чины на три иерархии: высшую, среднюю и низшую, каждую из которых составляют три чина. Серафимы, Херувимы и Престолы входят в высшую иерархию. К Пресвятой Троице ближе всех стоят шестикрылые Серафимы. Они пламенеют любовью к Богу и побуждают к ней других.Через Серафимов, сияющих светом Богопознания и понимания Божьих тайн, ниспосылается премудрость и просвещение для истинного Богопознания. А Престолы, таинственно и непостижимо носящие Бога, служат Божьему правосудию.В среднюю иерархию входят Господства, Силы и Власти. Господства, правящие последующими чинами Ангелов, учат мудрому управлению земных властителей, поставленных от Бога. Они учат владеть чувствами, порабощать плоть духом, побеждать искушения и господствовать над своей волей.Силы, исполняя Божью волю, ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости Божьим угодникам. Они помогают людям нести послушание, укрепляя в терпении и даруя им духовную крепость.Власти укрощают силу дьявола. Они отражают от людей искушения, утверждают подвижников и оберегают их. Начала, Архангелы и Ангелы – три чина, входящие в низшую иерархию.Начала начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Они управляют вселенной, охраняют страны, народы и племена, а также наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую его званию.Архангелы благовествуют о великом и преславном, открывают пророчества, таинства веры, укрепляют в людях веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.Ангелы наиболее близки к людям. Они возвещают Божьи намерения, наставляют к благочестивой жизни, хранят верующих и удерживают от падений, а падшим помогают подняться. Таким образом, они всегда готовы помочь нам, грешным.По сути, все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов в соответствии со своим служением. Господь высшим Ангелам открывает Свою волю, а они, в свою очередь, просвещают остальных.Архистратиг Михаил поставлен Господом над всеми девятью чинами. По церковному преданию, он принимал участие во многих ветхозаветных событиях.ИмениныПо церковному календарю 21 ноября именины отмечают Михаил, Гавриил и Павел.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников