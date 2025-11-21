https://sputnik-georgia.ru/20251121/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-21-noyabrya-2025-295878148.html
Какой сегодня церковный праздник: 21 ноября 2025
Какой сегодня церковный праздник: 21 ноября 2025
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю, 21 ноября празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – Архангелов Гавриила, Рафаила... 21.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-21T01:01+0400
2025-11-21T01:01+0400
2025-11-21T01:01+0400
религия
справки
календарь религиозных праздников
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/09/285527601_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2d8c9b0bb5edda113bdc9c7053b8258a.jpg
Sputnik Грузия рассказывает, почему Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных празднуют по церковному календарю 21 ноября по новому стилю.Собор Архистратига МихаилаПо церковному календарю 21 ноября празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – Архангелов: Гавриила, Рафаила, Селафиила, Уриила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.Архангела Михаила называют "архистратигом" (главнокомандующим), потому что, согласно учению Церкви, он возглавляет небесное ангельское воинство.Празднование Собора было установлено на Поместном Лаодикийском Соборе в начале IV века. Этот Собор, который состоялся за несколько лет до Первого Вселенского Собора, своим 35-м правилом осудил поклонение ангелам как правителям и творцам мира и утвердил их православное почитание.Праздник отмечают 8 ноября по старому стилю – в девятом месяце от марта, с которого начинался год в древности, что символизирует число девяти Ангельских чинов. А восьмой день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божьего, который cвятые отцы называют "днем восьмым".Разделяются Ангельские чины на три иерархии: высшую, среднюю и низшую, каждую из которых составляют три чина. Серафимы, Херувимы и Престолы входят в высшую иерархию. К Пресвятой Троице ближе всех стоят шестикрылые Серафимы. Они пламенеют любовью к Богу и побуждают к ней других.Через Серафимов, сияющих светом Богопознания и понимания Божьих тайн, ниспосылается премудрость и просвещение для истинного Богопознания. А Престолы, таинственно и непостижимо носящие Бога, служат Божьему правосудию.В среднюю иерархию входят Господства, Силы и Власти. Господства, правящие последующими чинами Ангелов, учат мудрому управлению земных властителей, поставленных от Бога. Они учат владеть чувствами, порабощать плоть духом, побеждать искушения и господствовать над своей волей.Силы, исполняя Божью волю, ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости Божьим угодникам. Они помогают людям нести послушание, укрепляя в терпении и даруя им духовную крепость.Власти укрощают силу дьявола. Они отражают от людей искушения, утверждают подвижников и оберегают их. Начала, Архангелы и Ангелы – три чина, входящие в низшую иерархию.Начала начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Они управляют вселенной, охраняют страны, народы и племена, а также наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую его званию.Архангелы благовествуют о великом и преславном, открывают пророчества, таинства веры, укрепляют в людях веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.Ангелы наиболее близки к людям. Они возвещают Божьи намерения, наставляют к благочестивой жизни, хранят верующих и удерживают от падений, а падшим помогают подняться. Таким образом, они всегда готовы помочь нам, грешным.По сути, все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов в соответствии со своим служением. Господь высшим Ангелам открывает Свою волю, а они, в свою очередь, просвещают остальных.Архистратиг Михаил поставлен Господом над всеми девятью чинами. По церковному преданию, он принимал участие во многих ветхозаветных событиях.ИмениныПо церковному календарю 21 ноября именины отмечают Михаил, Гавриил и Павел.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/09/285527601_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_fd251c40bf36a69aa8c4591367e8fbb9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 21 ноября 2025
По православному церковному календарю, 21 ноября празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – Архангелов Гавриила, Рафаила, Селафиила, Уриила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила
Sputnik Грузия рассказывает, почему Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных празднуют по церковному календарю 21 ноября по новому стилю.
Собор Архистратига Михаила
По церковному календарю 21 ноября празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – Архангелов: Гавриила, Рафаила, Селафиила, Уриила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
Архангела Михаила называют "архистратигом" (главнокомандующим), потому что, согласно учению Церкви, он возглавляет небесное ангельское воинство.
Празднование Собора было установлено на Поместном Лаодикийском Соборе в начале IV века. Этот Собор, который состоялся за несколько лет до Первого Вселенского Собора, своим 35-м правилом осудил поклонение ангелам как правителям и творцам мира и утвердил их православное почитание.
Праздник отмечают 8 ноября по старому стилю – в девятом месяце от марта, с которого начинался год в древности, что символизирует число девяти Ангельских чинов. А восьмой день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божьего, который cвятые отцы называют "днем восьмым".
Разделяются Ангельские чины на три иерархии: высшую, среднюю и низшую, каждую из которых составляют три чина. Серафимы, Херувимы и Престолы входят в высшую иерархию. К Пресвятой Троице ближе всех стоят шестикрылые Серафимы. Они пламенеют любовью к Богу и побуждают к ней других.
Через Серафимов, сияющих светом Богопознания и понимания Божьих тайн, ниспосылается премудрость и просвещение для истинного Богопознания. А Престолы, таинственно и непостижимо носящие Бога, служат Божьему правосудию.
В среднюю иерархию входят Господства, Силы и Власти. Господства, правящие последующими чинами Ангелов, учат мудрому управлению земных властителей, поставленных от Бога. Они учат владеть чувствами, порабощать плоть духом, побеждать искушения и господствовать над своей волей.
Силы, исполняя Божью волю, ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости Божьим угодникам. Они помогают людям нести послушание, укрепляя в терпении и даруя им духовную крепость.
Власти укрощают силу дьявола. Они отражают от людей искушения, утверждают подвижников и оберегают их. Начала, Архангелы и Ангелы – три чина, входящие в низшую иерархию.
Начала начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Они управляют вселенной, охраняют страны, народы и племена, а также наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую его званию.
Архангелы благовествуют о великом и преславном, открывают пророчества, таинства веры, укрепляют в людях веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.
Ангелы наиболее близки к людям. Они возвещают Божьи намерения, наставляют к благочестивой жизни, хранят верующих и удерживают от падений, а падшим помогают подняться. Таким образом, они всегда готовы помочь нам, грешным.
По сути, все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов в соответствии со своим служением. Господь высшим Ангелам открывает Свою волю, а они, в свою очередь, просвещают остальных.
Архистратиг Михаил поставлен Господом над всеми девятью чинами. По церковному преданию, он принимал участие во многих ветхозаветных событиях.
По церковному календарю 21 ноября именины отмечают Михаил, Гавриил и Павел.
Материал подготовлен на основе открытых источников