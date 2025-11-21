https://sputnik-georgia.ru/20251121/kievu-nado-prinyat-otvetstvennoe-reshenie-po-peregovoram---peskov-295888000.html
Киеву надо принять ответственное решение по переговорам – Песков
Киеву надо принять ответственное решение по переговорам – Песков
Эффективная работа Вооруженных сил России должна убедить Владимира Зеленского в том, что лучше начать договариваться сейчас, заявил Песков 21.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Киевскому режиму пора принять ответственное решение и начать переговоры, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Режим должен принять ответственное решение, сделать это сейчас и взять на себя ответственность", – сказал Песков.Он добавил, что эффективная работа Вооруженных сил России должна убедить Владимира Зеленского в том, что лучше начать договариваться сейчас, нежели сделать это позже.На вопрос о том, насколько приемлем для Москвы предполагаемый мирный план США, положения которого утекли в СМИ, пресс-секретарь президента РФ сказал, что переговоры нужны не ради самого процесса, а ради мира."Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процессов. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом", – подчеркнул Песков.
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Киевскому режиму пора принять ответственное решение и начать переговоры, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Режим должен принять ответственное решение, сделать это сейчас и взять на себя ответственность", – сказал Песков.
Он добавил, что эффективная работа Вооруженных сил России должна убедить Владимира Зеленского в том, что лучше начать договариваться сейчас, нежели сделать это позже.
"Эффективная работа Вооруженных сил Российской Федерации должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас", – сказал Песков.
На вопрос о том, насколько приемлем для Москвы предполагаемый мирный план США, положения которого утекли в СМИ, пресс-секретарь президента РФ сказал, что переговоры нужны не ради самого процесса, а ради мира.
"Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процессов. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом", – подчеркнул Песков.