Киеву надо принять ответственное решение по переговорам – Песков

Киеву надо принять ответственное решение по переговорам – Песков

21.11.2025

2025-11-21T18:26+0400

2025-11-21T18:26+0400

2025-11-21T19:35+0400

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Киевскому режиму пора принять ответственное решение и начать переговоры, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Режим должен принять ответственное решение, сделать это сейчас и взять на себя ответственность", – сказал Песков.Он добавил, что эффективная работа Вооруженных сил России должна убедить Владимира Зеленского в том, что лучше начать договариваться сейчас, нежели сделать это позже.На вопрос о том, насколько приемлем для Москвы предполагаемый мирный план США, положения которого утекли в СМИ, пресс-секретарь президента РФ сказал, что переговоры нужны не ради самого процесса, а ради мира."Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процессов. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом", – подчеркнул Песков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

