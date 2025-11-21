https://sputnik-georgia.ru/20251121/marshrut-trampa-i-investitsii-v-svyaznost-obsudili-vlasti-gruzii-i-ssha-295881414.html
Маршрут Трампа и инвестиции в связность обсудили власти Грузии и США
Глава администрации правительства отметил вклад Грузии в развитие дорожной, портовой и железнодорожной инфраструктуры 21.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Инвестиции, реализованные Грузией с точки зрения связности, а также т. н. Маршрут Трампа, обсудили представители правительства страны с делегацией Государственного департамента США в Тбилиси, заявил начальник администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани в эфире Первого канала. Представители МИД Грузии, а также администрации правительства провели встречи со старшим советником Государственного департамента США Джонатаном Асконасом в Тбилиси, на которых обсудили, как Грузия сможет поддержать "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), инициированный по итогам мирного саммита между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США. "Мы говорили о т. н. коридоре Трампа, который, разумеется, располагается в нашем регионе. Этот коридор не проходит через Грузию, однако мы отметили, что если в регионе будет создан коридор, где американцы обеспечат безопасную транспортировку грузов, это отразится на всем регионе. Также мы рассмотрели инвестиции, которые власти Грузии осуществили с точки зрения связности", – заявил Жоржолиани. Что касается т. н. маршрута Трампа, как пояснил Жоржолиани, на встрече грузинская сторона подчеркнула, что Турции, Армении и Азербайджану, которые являются дружественными странами Грузии, еще предстоит пройти большой путь с точки зрения инфраструктуры. "И если их экономики будут расти, то, как это обычно бывает в экономике, это автоматически отразится и на соседях, поскольку у нас очень хорошие отношения со всеми тремя нашими южными соседями", – сказал он. По его словам, Грузия вкладывает очень большие средства и инвестиции в развитие дорожной, портовой и железнодорожной инфраструктуры. Жоржолиани отметил, что представитель Госдепа посетил ТПП "Садахло" (граница с Арменией) и попросил грузинскую сторону поделиться опытом с армянскими коллегами. "Он был на таможне в Садахло, где увидел, какие используются технологии, как подготовлены кадры, и попросил нас поделиться опытом с нашими армянскими коллегами. За последнее время многие представители правительства Армении посетили Грузию", – отметил Жоржолиани.По его словам, в целом отношения между Грузией и Арменией, Грузией и Азербайджаном являются образцом того, какими могут быть отношения между соседями, и у стран очень хорошая коммуникация на межправительственном уровне. Маршрут ТрампаВ Вашингтоне 8 августа лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Армения в рамках маршрута Трампа (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута 741 (который будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахичеваном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Инвестиции, реализованные Грузией с точки зрения связности, а также т. н. Маршрут Трампа, обсудили представители правительства страны с делегацией Государственного департамента США в Тбилиси, заявил начальник администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани в эфире Первого канала.
Представители МИД Грузии, а также администрации правительства провели встречи со старшим советником Государственного департамента США Джонатаном Асконасом в Тбилиси, на которых обсудили, как Грузия сможет поддержать "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), инициированный по итогам мирного саммита между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США.
"Мы говорили о т. н. коридоре Трампа, который, разумеется, располагается в нашем регионе. Этот коридор не проходит через Грузию, однако мы отметили, что если в регионе будет создан коридор, где американцы обеспечат безопасную транспортировку грузов, это отразится на всем регионе. Также мы рассмотрели инвестиции, которые власти Грузии осуществили с точки зрения связности", – заявил Жоржолиани.
Как пояснил глава администрации правительства, Грузия является коридором для восьми стран, не имеющих выхода к морю, в том числе и для Армении, и Азербайджана, и, соответственно, роль Грузии, исходя из ее расположения, чрезвычайно важна.
Что касается т. н. маршрута Трампа, как пояснил Жоржолиани, на встрече грузинская сторона подчеркнула, что Турции, Армении и Азербайджану, которые являются дружественными странами Грузии, еще предстоит пройти большой путь с точки зрения инфраструктуры.
"И если их экономики будут расти, то, как это обычно бывает в экономике, это автоматически отразится и на соседях, поскольку у нас очень хорошие отношения со всеми тремя нашими южными соседями", – сказал он.
По его словам, Грузия вкладывает очень большие средства и инвестиции в развитие дорожной, портовой и железнодорожной инфраструктуры.
Жоржолиани отметил, что представитель Госдепа посетил ТПП "Садахло" (граница с Арменией) и попросил грузинскую сторону поделиться опытом с армянскими коллегами.
"Он был на таможне в Садахло, где увидел, какие используются технологии, как подготовлены кадры, и попросил нас поделиться опытом с нашими армянскими коллегами. За последнее время многие представители правительства Армении посетили Грузию", – отметил Жоржолиани.
По его словам, в целом отношения между Грузией и Арменией, Грузией и Азербайджаном являются образцом того, какими могут быть отношения между соседями, и у стран очень хорошая коммуникация на межправительственном уровне.
В Вашингтоне 8 августа лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта.
Армения в рамках маршрута Трампа (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута 741 (который будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахичеваном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.