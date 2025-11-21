https://sputnik-georgia.ru/20251121/mer-tbilisi-dal-pervyy-kommentariy-posle-korruptsionnogo-skandala-v-merii-295882265.html
Мэр Тбилиси дал первый комментарий после коррупционного скандала в мэрии
Мэр Тбилиси дал первый комментарий после коррупционного скандала в мэрии
Задержанному грозит от 6 до 9 лет лишения свободы 21.11.2025
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Коррупцию нельзя никому прощать, и все нарушающие закон должны быть наказаны, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя задержание сотрудника службы мэрии "Тбилсервис групп". Сотрудник ООО "Тбилсервис Групп" был задержан 20 ноября по факту получения взятки. Следствием установлено, что он требовал от владельцев уличной торговли 3 000 лари раз в две недели за предоставление предварительной информации о контрольных мероприятиях, уклонение от штрафов и возвращение изъятого товара.Задержанному грозит от 6 до 9 лет лишения свободы. ООО "Тбилсервис Групп" занимается мониторингом соблюдения правил уличной торговли в Тбилиси, а также нарушений, связанных с повышенным уровнем шума, выбросом отходов и выгулом домашних животных.
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Коррупцию нельзя никому прощать, и все нарушающие закон должны быть наказаны, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя задержание сотрудника службы мэрии "Тбилсервис групп".
Сотрудник ООО "Тбилсервис Групп" был задержан 20 ноября по факту получения взятки. Следствием установлено, что он требовал от владельцев уличной торговли 3 000 лари раз в две недели за предоставление предварительной информации о контрольных мероприятиях, уклонение от штрафов и возвращение изъятого товара.
"Вы знаете наше отношение. Борьба с коррупцией является одним из приоритетов. Соответственно, проведение превентивных мероприятий принципиально важно. Никому не будет прощено какое-либо преступление и противозаконное деяние. Все преступники, совершающие преступления, конечно же, всегда будут получать соответствующую реакцию, и ни один вопрос не останется без ответа", – заявил Каладзе.
Задержанному грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.
ООО "Тбилсервис Групп" занимается мониторингом соблюдения правил уличной торговли в Тбилиси, а также нарушений, связанных с повышенным уровнем шума, выбросом отходов и выгулом домашних животных.