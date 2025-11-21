https://sputnik-georgia.ru/20251121/mer-tbilisi-dal-pervyy-kommentariy-posle-korruptsionnogo-skandala-v-merii-295882265.html

Мэр Тбилиси дал первый комментарий после коррупционного скандала в мэрии

Мэр Тбилиси дал первый комментарий после коррупционного скандала в мэрии

21.11.2025

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Коррупцию нельзя никому прощать, и все нарушающие закон должны быть наказаны, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя задержание сотрудника службы мэрии "Тбилсервис групп". Сотрудник ООО "Тбилсервис Групп" был задержан 20 ноября по факту получения взятки. Следствием установлено, что он требовал от владельцев уличной торговли 3 000 лари раз в две недели за предоставление предварительной информации о контрольных мероприятиях, уклонение от штрафов и возвращение изъятого товара.Задержанному грозит от 6 до 9 лет лишения свободы. ООО "Тбилсервис Групп" занимается мониторингом соблюдения правил уличной торговли в Тбилиси, а также нарушений, связанных с повышенным уровнем шума, выбросом отходов и выгулом домашних животных. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

