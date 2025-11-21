https://sputnik-georgia.ru/20251121/mvd-gruzii-i-azerbaydzhana-budut-sotrudnichat-na-ofitsialnom-urovne-295884414.html
МВД Грузии и Азербайджана будут сотрудничать на официальном уровне
МВД Грузии и Азербайджана будут сотрудничать на официальном уровне
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Грузии и Азербайджана подписали главы МВД двух стран Гека Геладзе и Вилаят Эйвазов в Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Согласно информации министерства, соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства между ведомствами двух стран, в том числе в предупреждении, выявлении и пресечении преступности. Сферы сотрудничества, предусмотренные документом, включают такие приоритетные направления, как: незаконный оборот наркотических средств, киберпреступность, торговля людьми, незаконная миграция и преступления против собственности. До подписания соглашения, стороны обсудили отраслевые реформы, текущие проекты, важность обмена информацией и опытом в рамках полицейского сотрудничества. Министры еще раз подчеркнули существующее плодотворное сотрудничество и выразили готовность к дальнейшему укреплению связей.
