Норвежский лоукостер свяжет столицы Грузии и Дании

21.11.2025

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Норвежский лоукостер Norwegian начнет выполнять прямые регулярные рейсы по направлению Копенгаген-Тбилиси-Копенгаген с 27 июня 2026 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии По информации Объединения, впервые в истории полеты между столицами Королевства Дания и Грузии будут выполняться два раза в неделю. Объединение успешно завершило финальный раунд проактивных переговоров с авиаперевозчиком. Прямого регулярного авиасообщения между двумя столицами ранее не было. Прямой рейс из Грузии в Копенгаген осуществлялся через Международный аэропорт Кутаиси. В 2024 году прямым рейсом между Данией и Грузией воспользовались 32 384 пассажира. Всего в 2024 году Грузию посетили 22 552 туриста из скандинавских стран. Norwegian, вторая по величине авиакомпания Скандинавии, работает с 1993 года и является четвертым по объему пассажиропотока бюджетным авиаперевозчиком в Европе. Norwegian была признана лучшим бюджетным авиаперевозчиком Северной Европы по версии Skytrax в 2021 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

