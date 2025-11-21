https://sputnik-georgia.ru/20251121/norvezhskiy-loukoster-svyazhet-stolitsy-gruzii-i-danii-295889605.html
Норвежский лоукостер свяжет столицы Грузии и Дании
Норвежский лоукостер свяжет столицы Грузии и Дании
21.11.2025
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Норвежский лоукостер Norwegian начнет выполнять прямые регулярные рейсы по направлению Копенгаген-Тбилиси-Копенгаген с 27 июня 2026 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии По информации Объединения, впервые в истории полеты между столицами Королевства Дания и Грузии будут выполняться два раза в неделю. Объединение успешно завершило финальный раунд проактивных переговоров с авиаперевозчиком. Прямого регулярного авиасообщения между двумя столицами ранее не было. Прямой рейс из Грузии в Копенгаген осуществлялся через Международный аэропорт Кутаиси. В 2024 году прямым рейсом между Данией и Грузией воспользовались 32 384 пассажира. Всего в 2024 году Грузию посетили 22 552 туриста из скандинавских стран. Norwegian, вторая по величине авиакомпания Скандинавии, работает с 1993 года и является четвертым по объему пассажиропотока бюджетным авиаперевозчиком в Европе. Norwegian была признана лучшим бюджетным авиаперевозчиком Северной Европы по версии Skytrax в 2021 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
