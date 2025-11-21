https://sputnik-georgia.ru/20251121/reka-v-gruzii-izmenila-ruslo-posle-infrastrukturnogo-proekta-295889859.html

Река в Грузии изменила русло после инфраструктурного проекта

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Материалы, касающиеся экологического ущерба, вызванного изменением направления реки Лиахви в Гори в ходе берегоукрепительных работ, были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего реагирования, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Департамент экологического надзора 10 ноября выявил нарушение при проведении берегоукрепительных работ. По информации департамента, в процессе работ произошло изменение направления реки Лиахви, в результате чего зафиксировано временное пересыхание активного русла реки и связанный с этим экологический ущерб В соответствии с проектом, работы предусматривают устройство 458,36 м монолитной железобетонной берегоукрепительной стены и укрепление 260 м существующей берегоукрепительной стены сваями. Департамент автомобильных дорог отмечает, что сотрудничает со службами надзора для полного выяснения обстоятельств и обеспечения соблюдения технических и экологических требований проекта. Ранее министр инфраструктуры Реваз Сохадзе заявил, что министерство и подчиненные ему ведомства усилят надзор за инфраструктурными проектами, осуществляемыми в Грузии и будут пересматривать контракты с подрядчиками нарушающими договоры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

