Россия не получала плана США по Украине – Захарова
СМИ утверждают, что европейские лидеры высказали недовольство планом Вашингтона и готовят контрпредложение в срочном порядке 21.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-21T16:56+0400
2025-11-21T16:56+0400
2025-11-21T16:56+0400
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Официально Россия не получала от Соединенных Штатов Америки никаких планов по урегулированию на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Американский лидер Дональд Трамп одобрил план по урегулированию ситуации на Украине. Состоящий из 28 пунктов документ Вашингтон разрабатывал на протяжении последних нескольких недель. Над ним трудились высокопоставленные чиновники США, в том числе они проводили консультации с представителями России и Украины.Она отметила, что сейчас в СМИ "много утечек: обсуждения, пункты, планы". В одних публикациях говорится о таком-то количестве пунктов, в других – указано другое их количество, добавила дипломат.При этом она подчеркнула готовность Москвы к диалогу.С американской стороны документом занимались спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Джаред Кушнер.Одним из СМИ, которые опубликовали предполагаемый план США по урегулированию на Украине, явилось ABC News.СМИ также утверждают, что европейские лидеры высказали недовольство планом Вашингтона и готовят контрпредложение в срочном порядке. Уточняется, что Европа планирует подготовить свой, более "украиноориентированный", план в течение ближайших нескольких дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
