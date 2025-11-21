Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251121/samyy-skandalnyy-deputat-novogo-gorsobraniya-tbilisi-otkazalsya-ot--polnomochiy-295882118.html
Самый скандальный депутат нового горсобрания Тбилиси отказался от полномочий
Самый скандальный депутат нового горсобрания Тбилиси отказался от полномочий
Sputnik Грузия
По словам мэра Тбилиси, Дзадзамия принял решение, исходя из всех обстоятельств, с учетом всех интересов 21.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-21T18:54+0400
2025-11-21T18:54+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24840/35/248403534_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_11d160e306ed293cecf2fff2e2ea25d0.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Самый скандальный депутат новоизбранного горсобрания (сакребуло) Тбилиси, 21-летний Лука Дзадзамия, сложил с себя полномочия, информацию подтвердил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Дзадзамия, который попал в сакребуло Тбилиси по спискам правящей партии "Грузинская мечта", стал самым обсуждаемым депутатом, после того, как грузинская общественность выяснила, что за год до выборов он был активным участником протестов против власти. Оппозиционный сегмент грузинских соцсетей назвал Дзадзамия предателем. "Я общался с Лукой. Это его личное решение. Этот молодой человек получил много оскорблений за последние месяцы, и это его решение продолжить работу в частном секторе", – сказал Каладзе. По его словам, Дзадзамия остается сторонником правящей силы и принял решение, исходя из всех обстоятельств, с учетом всех интересов. Что касается вопроса, не связано ли снятие полномочий Дзадзамия с его участием в акциях, Каха Каладзе заявил, что "никто не застрахован от ошибок". "Лука Дзадзамия – молодой человек. Все мы ошибаемся в жизни. Никто не застрахован от ошибок. Ни вы, ни я, никто. Все мы совершали ошибки, тем более, когда ты молод. Он дал объяснения по этому поводу, что совершил ошибку", – сказал Каха Каладзе. Выборы в сакребуло Тбилиси прошли 4 октября. Новое сакребуло приступило к работе уже в конце октября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24840/35/248403534_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_819639cee8a77aa97e47badcc28023df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе

Самый скандальный депутат нового горсобрания Тбилиси отказался от полномочий

18:54 21.11.2025
© photo: Sputnik / StringerТбилисское Сакребуло на площади Свободы в Тбилиси
Тбилисское Сакребуло на площади Свободы в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
По словам мэра Тбилиси, Дзадзамия принял решение, исходя из всех обстоятельств, с учетом всех интересов
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Самый скандальный депутат новоизбранного горсобрания (сакребуло) Тбилиси, 21-летний Лука Дзадзамия, сложил с себя полномочия, информацию подтвердил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Дзадзамия, который попал в сакребуло Тбилиси по спискам правящей партии "Грузинская мечта", стал самым обсуждаемым депутатом, после того, как грузинская общественность выяснила, что за год до выборов он был активным участником протестов против власти. Оппозиционный сегмент грузинских соцсетей назвал Дзадзамия предателем.
"Я общался с Лукой. Это его личное решение. Этот молодой человек получил много оскорблений за последние месяцы, и это его решение продолжить работу в частном секторе", сказал Каладзе.
По его словам, Дзадзамия остается сторонником правящей силы и принял решение, исходя из всех обстоятельств, с учетом всех интересов.
Что касается вопроса, не связано ли снятие полномочий Дзадзамия с его участием в акциях, Каха Каладзе заявил, что "никто не застрахован от ошибок".
"Лука Дзадзамия молодой человек. Все мы ошибаемся в жизни. Никто не застрахован от ошибок. Ни вы, ни я, никто. Все мы совершали ошибки, тем более, когда ты молод. Он дал объяснения по этому поводу, что совершил ошибку", сказал Каха Каладзе.
Выборы в сакребуло Тбилиси прошли 4 октября. Новое сакребуло приступило к работе уже в конце октября.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0