Самый скандальный депутат нового горсобрания Тбилиси отказался от полномочий
Самый скандальный депутат нового горсобрания Тбилиси отказался от полномочий
По словам мэра Тбилиси, Дзадзамия принял решение, исходя из всех обстоятельств, с учетом всех интересов 21.11.2025
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Самый скандальный депутат новоизбранного горсобрания (сакребуло) Тбилиси, 21-летний Лука Дзадзамия, сложил с себя полномочия, информацию подтвердил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Дзадзамия, который попал в сакребуло Тбилиси по спискам правящей партии "Грузинская мечта", стал самым обсуждаемым депутатом, после того, как грузинская общественность выяснила, что за год до выборов он был активным участником протестов против власти. Оппозиционный сегмент грузинских соцсетей назвал Дзадзамия предателем. "Я общался с Лукой. Это его личное решение. Этот молодой человек получил много оскорблений за последние месяцы, и это его решение продолжить работу в частном секторе", – сказал Каладзе. По его словам, Дзадзамия остается сторонником правящей силы и принял решение, исходя из всех обстоятельств, с учетом всех интересов. Что касается вопроса, не связано ли снятие полномочий Дзадзамия с его участием в акциях, Каха Каладзе заявил, что "никто не застрахован от ошибок". "Лука Дзадзамия – молодой человек. Все мы ошибаемся в жизни. Никто не застрахован от ошибок. Ни вы, ни я, никто. Все мы совершали ошибки, тем более, когда ты молод. Он дал объяснения по этому поводу, что совершил ошибку", – сказал Каха Каладзе. Выборы в сакребуло Тбилиси прошли 4 октября. Новое сакребуло приступило к работе уже в конце октября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
