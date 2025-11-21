https://sputnik-georgia.ru/20251121/samyy-skandalnyy-deputat-novogo-gorsobraniya-tbilisi-otkazalsya-ot--polnomochiy-295882118.html

Самый скандальный депутат нового горсобрания Тбилиси отказался от полномочий

Самый скандальный депутат нового горсобрания Тбилиси отказался от полномочий

Sputnik Грузия

По словам мэра Тбилиси, Дзадзамия принял решение, исходя из всех обстоятельств, с учетом всех интересов 21.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-21T18:54+0400

2025-11-21T18:54+0400

2025-11-21T18:54+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24840/35/248403534_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_11d160e306ed293cecf2fff2e2ea25d0.jpg

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Самый скандальный депутат новоизбранного горсобрания (сакребуло) Тбилиси, 21-летний Лука Дзадзамия, сложил с себя полномочия, информацию подтвердил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Дзадзамия, который попал в сакребуло Тбилиси по спискам правящей партии "Грузинская мечта", стал самым обсуждаемым депутатом, после того, как грузинская общественность выяснила, что за год до выборов он был активным участником протестов против власти. Оппозиционный сегмент грузинских соцсетей назвал Дзадзамия предателем. "Я общался с Лукой. Это его личное решение. Этот молодой человек получил много оскорблений за последние месяцы, и это его решение продолжить работу в частном секторе", – сказал Каладзе. По его словам, Дзадзамия остается сторонником правящей силы и принял решение, исходя из всех обстоятельств, с учетом всех интересов. Что касается вопроса, не связано ли снятие полномочий Дзадзамия с его участием в акциях, Каха Каладзе заявил, что "никто не застрахован от ошибок". "Лука Дзадзамия – молодой человек. Все мы ошибаемся в жизни. Никто не застрахован от ошибок. Ни вы, ни я, никто. Все мы совершали ошибки, тем более, когда ты молод. Он дал объяснения по этому поводу, что совершил ошибку", – сказал Каха Каладзе. Выборы в сакребуло Тбилиси прошли 4 октября. Новое сакребуло приступило к работе уже в конце октября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе