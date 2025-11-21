https://sputnik-georgia.ru/20251121/vecher-pamyati-zhurnalista-i-poeta-vladimira-golovina-v-tbilisi---video-295930053.html

Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина в Тбилиси - видео

Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина в Тбилиси - видео

Sputnik Грузия

В столице Грузии состоялся вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина, которому в этом году исполнилось бы 75 лет. 21.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-21T21:50+0400

2025-11-21T21:50+0400

2025-11-24T18:50+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

культура

грузинская культура

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/18/295929868_0:84:3072:1811_1920x0_80_0_0_83e29559896db736e1b66f06ea5128b2.jpg

Вечер состоялся в Малом зале Тбилисского русского драматического театра им. Александра Грибоедова. На нем собрались десятки людей, среди них близкие и друзья Владимира Головина, его коллеги, представители творческой интеллигенции.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, культура, грузинская культура, тбилиси, видео