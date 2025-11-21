https://sputnik-georgia.ru/20251121/vecher-pamyati-zhurnalista-i-poeta-vladimira-golovina-v-tbilisi---video-295930053.html
Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина в Тбилиси - видео
Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина в Тбилиси - видео
В столице Грузии состоялся вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина, которому в этом году исполнилось бы 75 лет. 21.11.2025, Sputnik Грузия
Вечер состоялся в Малом зале Тбилисского русского драматического театра им. Александра Грибоедова. На нем собрались десятки людей, среди них близкие и друзья Владимира Головина, его коллеги, представители творческой интеллигенции.
21:50 21.11.2025 (обновлено: 18:50 24.11.2025)
В столице Грузии состоялся вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина, которому в этом году исполнилось бы 75 лет.
Вечер состоялся в Малом зале Тбилисского русского драматического театра им. Александра Грибоедова. На нем собрались десятки людей, среди них близкие и друзья Владимира Головина, его коллеги, представители творческой интеллигенции.