Граждане Грузии и Казахстана задержаны в Батуми по обвинению в сбыте наркотиков

Обоим задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 22.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Полиция Батуми задержала ранее судимого гражданина Грузии, а также гражданина Казахстана по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту метадона в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД. Одному из задержанных 31 год, второму – 40 лет. В результате обыска в доме гражданина Грузии были изъяты 10,47 грамма метадона, приготовленного к сбыту, и 40 граммов высушенной марихуаны, а также материалы, необходимые для упаковки наркотических средств – клейкая лента и электронные весы. По словам обвиняемого, наркотическое средство метадон ему для сбыта передал гражданин Казахстана, при обыске в доме которого также изъято 43 грамма данного наркотического средства. Обоим задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

