Грузия и Южная Корея углубляют экономическое партнерство: в Тбилиси открылся офис KOTRА
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaОткрытие офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси при участии замминистра экономики Тамар Иоселиани
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Грузия предлагает инвесторам стабильную среду, прочные региональные связи и растущий потенциал в таких сферах, как логистика, интеллектуальные технологии и зеленая энергетика, заявила замминистра экономики Тамар Иоселиани на церемонии открытия офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси.
KOTRA – некоммерческая организация, созданная корейским правительством для содействия развитию торговли между Кореей и другими странами. KOTRA имеет 129 представительств в 84 странах мира.
"Грузия предлагает стабильную инвестиционную среду, прочные региональные связи и растущий потенциал в сфере логистики, интеллектуальных технологий, зеленой энергетики, производства и морских перевозок. Мы уверены, что KOTRA будет способствовать привлечению новых инвестиций и созданию совместных предприятий", – отметила Иоселиани.
Как заявила заместитель министра, Грузия и Южная Корея успешно завершили переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве, которое откроет новые возможности для торговли, инвестиций и широкого экономического сотрудничества.
"Хочу также отметить соглашение о поддержке и защите инвестиций, над которым успешно работают обе страны. Оно обеспечит прочную правовую основу и создаст дополнительные импульсы для дальнейшего стимулирования инвестиционных потоков", – сказала Иоселиани.
Заместитель министра также обратила внимание на ряд приоритетных направлений двустороннего сотрудничества, включая инициативу "Зеленый порт", технико-экономическое обоснование создания рыбного порта, обеспечение безопасности мореплавания, навигационное картографирование и повышение эффективности международных перевозок, а также другие проекты.
В открытии офиса KOTRA присутствовали высокопоставленные лица, включая президента и генерального директора KOTRA Кан Ген Сона.
Для реализации потенциала Грузии как регионального хаба правительство планирует развивать инфраструктурные, транспортные, логистические, коммуникационные, энергетические, технологические, образовательные и финансовые системы хабов страны.
Грузия и Южная Корея установили дипломатические отношения в декабре 1992 года. Страны сотрудничают в сферах туризма, торговли, охраны окружающей среды и других отраслях. В ноябре 2020 года Грузия и Южная Корея заявили о начале переговоров по соглашению о свободной торговле.