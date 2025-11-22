Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251122/gruziya-i-yuzhnaya-koreya-uglublyayut-ekonomicheskoe-partnerstvo-v-tbilisi-otkrylsya-ofis-kotra-295899810.html
Грузия и Южная Корея углубляют экономическое партнерство: в Тбилиси открылся офис KOTRА
Грузия и Южная Корея углубляют экономическое партнерство: в Тбилиси открылся офис KOTRА
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Грузия предлагает инвесторам стабильную среду, прочные региональные связи и растущий потенциал в таких сферах, как логистика... 22.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-22T19:19+0400
2025-11-22T19:19+0400
грузия
экономика
новости
тбилиси
южная корея
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/16/295899170_0:136:2048:1288_1920x0_80_0_0_feb28c16123c760855d50585f9dc95c5.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Грузия предлагает инвесторам стабильную среду, прочные региональные связи и растущий потенциал в таких сферах, как логистика, интеллектуальные технологии и зеленая энергетика, заявила замминистра экономики Тамар Иоселиани на церемонии открытия офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси. KOTRA – некоммерческая организация, созданная корейским правительством для содействия развитию торговли между Кореей и другими странами. KOTRA имеет 129 представительств в 84 странах мира. "Грузия предлагает стабильную инвестиционную среду, прочные региональные связи и растущий потенциал в сфере логистики, интеллектуальных технологий, зеленой энергетики, производства и морских перевозок. Мы уверены, что KOTRA будет способствовать привлечению новых инвестиций и созданию совместных предприятий", – отметила Иоселиани. Как заявила заместитель министра, Грузия и Южная Корея успешно завершили переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве, которое откроет новые возможности для торговли, инвестиций и широкого экономического сотрудничества. "Хочу также отметить соглашение о поддержке и защите инвестиций, над которым успешно работают обе страны. Оно обеспечит прочную правовую основу и создаст дополнительные импульсы для дальнейшего стимулирования инвестиционных потоков", – сказала Иоселиани. Заместитель министра также обратила внимание на ряд приоритетных направлений двустороннего сотрудничества, включая инициативу "Зеленый порт", технико-экономическое обоснование создания рыбного порта, обеспечение безопасности мореплавания, навигационное картографирование и повышение эффективности международных перевозок, а также другие проекты. В открытии офиса KOTRA присутствовали высокопоставленные лица, включая президента и генерального директора KOTRA Кан Ген Сона. Для реализации потенциала Грузии как регионального хаба правительство планирует развивать инфраструктурные, транспортные, логистические, коммуникационные, энергетические, технологические, образовательные и финансовые системы хабов страны. Грузия и Южная Корея установили дипломатические отношения в декабре 1992 года. Страны сотрудничают в сферах туризма, торговли, охраны окружающей среды и других отраслях. В ноябре 2020 года Грузия и Южная Корея заявили о начале переговоров по соглашению о свободной торговле. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
южная корея
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/16/295899170_227:0:2048:1366_1920x0_80_0_0_a0125508c54fbe220058b4c9ad48f8cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, экономика, новости, тбилиси, южная корея
грузия, экономика, новости, тбилиси, южная корея

Грузия и Южная Корея углубляют экономическое партнерство: в Тбилиси открылся офис KOTRА

19:19 22.11.2025
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaОткрытие офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси при участии замминистра экономики Тамар Иоселиани
Открытие офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси при участии замминистра экономики Тамар Иоселиани - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2025
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Подписаться
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Грузия предлагает инвесторам стабильную среду, прочные региональные связи и растущий потенциал в таких сферах, как логистика, интеллектуальные технологии и зеленая энергетика, заявила замминистра экономики Тамар Иоселиани на церемонии открытия офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси.
KOTRA – некоммерческая организация, созданная корейским правительством для содействия развитию торговли между Кореей и другими странами. KOTRA имеет 129 представительств в 84 странах мира.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaОткрытие офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси при участии замминистра экономики Тамар Иоселиани
Открытие офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси при участии замминистра экономики Тамар Иоселиани - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2025
Открытие офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси при участии замминистра экономики Тамар Иоселиани
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"Грузия предлагает стабильную инвестиционную среду, прочные региональные связи и растущий потенциал в сфере логистики, интеллектуальных технологий, зеленой энергетики, производства и морских перевозок. Мы уверены, что KOTRA будет способствовать привлечению новых инвестиций и созданию совместных предприятий", – отметила Иоселиани.
Как заявила заместитель министра, Грузия и Южная Корея успешно завершили переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве, которое откроет новые возможности для торговли, инвестиций и широкого экономического сотрудничества.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaОткрытие офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси при участии замминистра экономики Тамар Иоселиани
Открытие офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси при участии замминистра экономики Тамар Иоселиани - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2025
Открытие офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси при участии замминистра экономики Тамар Иоселиани
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"Хочу также отметить соглашение о поддержке и защите инвестиций, над которым успешно работают обе страны. Оно обеспечит прочную правовую основу и создаст дополнительные импульсы для дальнейшего стимулирования инвестиционных потоков", – сказала Иоселиани.
Заместитель министра также обратила внимание на ряд приоритетных направлений двустороннего сотрудничества, включая инициативу "Зеленый порт", технико-экономическое обоснование создания рыбного порта, обеспечение безопасности мореплавания, навигационное картографирование и повышение эффективности международных перевозок, а также другие проекты.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaОткрытие офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси при участии замминистра экономики Тамар Иоселиани
Открытие офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси при участии замминистра экономики Тамар Иоселиани - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2025
Открытие офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси при участии замминистра экономики Тамар Иоселиани
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
В открытии офиса KOTRA присутствовали высокопоставленные лица, включая президента и генерального директора KOTRA Кан Ген Сона.
Для реализации потенциала Грузии как регионального хаба правительство планирует развивать инфраструктурные, транспортные, логистические, коммуникационные, энергетические, технологические, образовательные и финансовые системы хабов страны.
Грузия и Южная Корея установили дипломатические отношения в декабре 1992 года. Страны сотрудничают в сферах туризма, торговли, охраны окружающей среды и других отраслях. В ноябре 2020 года Грузия и Южная Корея заявили о начале переговоров по соглашению о свободной торговле.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0