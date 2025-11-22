https://sputnik-georgia.ru/20251122/gruziya-i-yuzhnaya-koreya-uglublyayut-ekonomicheskoe-partnerstvo-v-tbilisi-otkrylsya-ofis-kotra-295899810.html

Грузия и Южная Корея углубляют экономическое партнерство: в Тбилиси открылся офис KOTRА

Грузия и Южная Корея углубляют экономическое партнерство: в Тбилиси открылся офис KOTRА

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Грузия предлагает инвесторам стабильную среду, прочные региональные связи и растущий потенциал в таких сферах, как логистика... 22.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-22T19:19+0400

2025-11-22T19:19+0400

2025-11-22T19:19+0400

грузия

экономика

новости

тбилиси

южная корея

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/16/295899170_0:136:2048:1288_1920x0_80_0_0_feb28c16123c760855d50585f9dc95c5.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Грузия предлагает инвесторам стабильную среду, прочные региональные связи и растущий потенциал в таких сферах, как логистика, интеллектуальные технологии и зеленая энергетика, заявила замминистра экономики Тамар Иоселиани на церемонии открытия офиса Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRА) в Тбилиси. KOTRA – некоммерческая организация, созданная корейским правительством для содействия развитию торговли между Кореей и другими странами. KOTRA имеет 129 представительств в 84 странах мира. "Грузия предлагает стабильную инвестиционную среду, прочные региональные связи и растущий потенциал в сфере логистики, интеллектуальных технологий, зеленой энергетики, производства и морских перевозок. Мы уверены, что KOTRA будет способствовать привлечению новых инвестиций и созданию совместных предприятий", – отметила Иоселиани. Как заявила заместитель министра, Грузия и Южная Корея успешно завершили переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве, которое откроет новые возможности для торговли, инвестиций и широкого экономического сотрудничества. "Хочу также отметить соглашение о поддержке и защите инвестиций, над которым успешно работают обе страны. Оно обеспечит прочную правовую основу и создаст дополнительные импульсы для дальнейшего стимулирования инвестиционных потоков", – сказала Иоселиани. Заместитель министра также обратила внимание на ряд приоритетных направлений двустороннего сотрудничества, включая инициативу "Зеленый порт", технико-экономическое обоснование создания рыбного порта, обеспечение безопасности мореплавания, навигационное картографирование и повышение эффективности международных перевозок, а также другие проекты. В открытии офиса KOTRA присутствовали высокопоставленные лица, включая президента и генерального директора KOTRA Кан Ген Сона. Для реализации потенциала Грузии как регионального хаба правительство планирует развивать инфраструктурные, транспортные, логистические, коммуникационные, энергетические, технологические, образовательные и финансовые системы хабов страны. Грузия и Южная Корея установили дипломатические отношения в декабре 1992 года. Страны сотрудничают в сферах туризма, торговли, охраны окружающей среды и других отраслях. В ноябре 2020 года Грузия и Южная Корея заявили о начале переговоров по соглашению о свободной торговле. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

южная корея

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, тбилиси, южная корея