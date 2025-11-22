https://sputnik-georgia.ru/20251122/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-22-noyabrya-2025-295890275.html

Какой сегодня церковный праздник: 22 ноября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 22 ноября 2025

По православному церковному календарю 22 ноября чествуют икону Божьей Матери, именуемую "Скоропослушница" – древний чудотворный образ

Во вторник, 22 ноября, по церковному календарю отмечают день памяти святых Онисифора, Порфирия, Александра, Антония, Матроны, Феоктисты и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре."Скоропослушница"По церковному календарю 22 ноября чествуют икону Божьей Матери, именуемую "Скоропослушница" – древний чудотворный образ.Икона Божьей Матери "Скоропослушница" была создана, предположительно, в Х веке и с тех пор хранится в монастыре Дохиар на Святой Горе Афон. Название иконы связано с легендой о чуде, совершенном ею в ХII веке.По преданию, один из служителей обители часто проходил мимо иконы с зажженной лампадой, из-за чего на ней оседала сажа. Однажды служитель услышал глас, предупреждающий его не быть невнимательным, однако не обратил внимания на предупреждение, за что был наказан, потеряв зрение.После этого служитель раскаялся и молил икону Божьей Матери о прощении. Его молитва была услышана. И вновь он услышал глас, извещавший о прощении и возвращении зрения, а также приказывающий возвестить всей братии, что отныне эта икона будет именоваться Скоропослушницею, потому что будет быстро исполнять просьбы верующих, обращающихся к ней с молитвой.Копия чудотворной иконы Пресвятой Богородицы "Скоропослушница" была доставлена в Грузию из Греции в мае 2005 года. Чудотворный образ упокоен в церкви Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси.Онисифор и ПорфирийПо церковному календарю 22 ноября поминают мучеников Онисифора и Порфирия, пострадавших за веру во время преследования христиан при императоре Диоклетиане (284-305).Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>Мучеников схватили и жестоко пытали. Затем их привязали к диким коням, которые волочили святых по камням, пока они не скончались.Александр СолунскийПо церковному календарю 22 ноября поминают мученика Александра Солунского, пострадавшего за веру при императоре Максимиане (305-311).Язычники, схватив Александра за исповедание христианства, доставили его к императору. Солунского, перевернувшего жертвенник в ответ на предложение отречься и поклониться языческим богам, Максимиан приказал обезглавить. После казни палач и император видели, как Ангел Небесный сопровождает душу святого, возносящуюся на небо.Антоний АпамейскийПо церковному календарю 22 ноября поминают мученика Антония Апамейского, пострадавшего за веру.Жил Антоний-сириец в городе Апамеи в V веке, и был он каменщиком. По благословению сирийского епископа Антоний начал строить в городе церковь Святой Троицы. Узнав об этом, местные язычники зарубили святого, ворвавшись ночью в его дом.Матрона КонстантинопольскаяПо церковному календарю 22 ноября поминают преподобную Матрону Константинопольскую, жившую в V веке.Родилась будущая святая в Малой Азии. Замуж ее выдали за состоятельного человека. После рождения дочери супруги переселились в Константинополь, где 25-летняя Матрона ходила в Божий храм и целыми днями горячо молилась Господу.Преподобная, познакомившись в храме с двумя подвижницами, Евгенией и Сусанной, стала подражать жизни благочестивых стариц, за что ей приходилось терпеть недовольство со стороны мужа.Святая, после долгих колебаний, оставив свою дочь на воспитание старице Сусанне, остригла волосы и, переодетая в мужскую одежду, поступила в мужской монастырь, чтобы муж не смог ее отыскать.Преподобному Вассиану – игумену монастыря – через некоторое время было во сне откровение, что евнух Вавила – женщина. Позвав святую, преподобный потребовал ответа, с какой целью женщина проникла в монастырь. Услышав рассказ Матроны и убедившись, что у нее непорочные помыслы, он, благословив, отправил святую в женский монастырь в городе Емес.Спустя годы подвижница, выполняя Божью волю, вернулась в Константинополь, где основала обитель. Она умерла примерно в 492 году в возрасте ста лет.Феоктиста ПаросскаяПо церковному календарю 22 ноября поминают преподобную Феоктисту Паросскую, жившую в IX веке.Осиротев, будущая святая выросла при монастыре и с юности подвизалась в иночестве. По благословению игуменьи однажды она пошла в соседнее селение посетить родственников. Ночью арабы напали на село и, пленив всех жителей, посадили их на корабль и вышли в море.Восемнадцатилетней Феоктисте удалось сбежать на пустынном острове Парос (Эгейское море), где разбойники решили осмотреть свою добычу. Преподобная, найдя на острове один полуразрушенный храм, подвизалась в нем, пребывая 35 лет в посте и молитве, питаясь только семенами подсолнечника.Однажды на остров высадились охотники, и один из них, зайдя в разрушенный храм для молитвы, нашел там преподобную Феоктисту. Святая поведала ему свою жизнь и попросила привести Преждеосвященные Дары для причащения, когда он вновь посетит остров.Через год охотник приехал на остров и привез Преждеосвященные Дары для преподобной. Причастившись, святая мирно скончалась. Произошло это примерно в 881-м.ИмениныПо церковному календарю 22 ноября именины отмечают Александр, Антон, Алексей, Виктор, Дмитрий, Иван, Иосиф, Илья, Константин, Матрона, Нестор, Тимофей, Порфирий, Семен и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

