Курс лари на субботу – 2,7062 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару 22.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 ноября в размере 2,7062 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.

