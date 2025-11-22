https://sputnik-georgia.ru/20251122/kurs-lari-dollar-295891758.html
Курс лари на субботу – 2,7062 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,7062 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 ноября в размере 2,7062 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 ноября в размере 2,7062 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.