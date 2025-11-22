https://sputnik-georgia.ru/20251122/kutaisi-i-bratislavu-svyazhet-pryamoy-reys-295891215.html
Кутаиси и Братиславу свяжет прямой рейс
Кутаиси и Братиславу свяжет прямой рейс
Wizz Air будет выполнять рейсы по маршруту Братислава-Кутаиси-Братислава с частотой четыре раза в неделю 22.11.2025
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air начнет выполнять прямой регулярный рейс из Братиславы в Кутаиси с 12 января 2026 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии.
По информации Объединения, самая экологически устойчивая авиакомпания Европы Wizz Air будет выполнять рейсы по маршруту Братислава-Кутаиси-Братислава с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A321neo.
"Братислава – один из важных транспортных узлов Центральной Европы, расположенный в кратчайшем расстоянии от Вены и Будапешта. Поэтому новое направление может создать дополнительные культурные и туристические возможности для грузинских путешественников – как для отдыха, так и для разнообразных открытий в Европе", – говорится в сообщении.
Добавление нового направления стало возможным благодаря интенсивным и успешным переговорам между Объединением аэропортов Грузии и Wizz Air. Приобрести авиабилеты уже возможно на официальном сайте авиакомпании.
На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из Кутаиси по 23 направлениям в 12 странах, а с 2 декабря компания начнет летать в Венецию.
С момента начала работы Wizz Air на грузинском рынке в сентябре 2012 года компания перевезла почти 9 миллионов пассажиров между Грузией и другими странами.
А с 2022 года авиакомпания является лидером на грузинском авиационном рынке.
По данным за семь месяцев 2025 года, Wizz Air обслужила в Грузии около 900 тысяч пассажиров. За этот период авиакомпания выполнила около 4,8 тысячи рейсов в Кутаиси и обратно, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.