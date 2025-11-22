https://sputnik-georgia.ru/20251122/kutaisi-i-bratislavu-svyazhet-pryamoy-reys-295891215.html

Кутаиси и Братиславу свяжет прямой рейс

Кутаиси и Братиславу свяжет прямой рейс

Sputnik Грузия

Wizz Air будет выполнять рейсы по маршруту Братислава-Кутаиси-Братислава с частотой четыре раза в неделю 22.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-22T11:48+0400

2025-11-22T11:48+0400

2025-11-22T11:48+0400

новости

грузия

общество

кутаиси

wizz air

авиасообщение в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/04/271921538_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_ee2af4f0ad054860cf0f1cb0e8cc7469.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air начнет выполнять прямой регулярный рейс из Братиславы в Кутаиси с 12 января 2026 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, самая экологически устойчивая авиакомпания Европы Wizz Air будет выполнять рейсы по маршруту Братислава-Кутаиси-Братислава с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A321neo. Добавление нового направления стало возможным благодаря интенсивным и успешным переговорам между Объединением аэропортов Грузии и Wizz Air. Приобрести авиабилеты уже возможно на официальном сайте авиакомпании. На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из Кутаиси по 23 направлениям в 12 странах, а с 2 декабря компания начнет летать в Венецию. С момента начала работы Wizz Air на грузинском рынке в сентябре 2012 года компания перевезла почти 9 миллионов пассажиров между Грузией и другими странами. А с 2022 года авиакомпания является лидером на грузинском авиационном рынке. По данным за семь месяцев 2025 года, Wizz Air обслужила в Грузии около 900 тысяч пассажиров. За этот период авиакомпания выполнила около 4,8 тысячи рейсов в Кутаиси и обратно, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, кутаиси, wizz air, авиасообщение в грузии