Лондонский "Тоттенхэм" готов приобрести Георгия Микаутадзе – СМИ
Руководство "Тоттенхэма" считает, что этот трансфер усилит атакующую линию команды, отмечает издание 22.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Испанский "Вильярреал" готов продать нападающего сборной Грузии по футболу Георгия Микаутадзе лондонскому "Тоттенхэму" за 50 миллионов евро, сообщили испанские СМИ.
"Вильярреал" приобрел форварда у французского "Лиона" летом за 30 миллионов евро и резко увеличил сумму отступных за Микаутадзе – он не покинет испанский клуб меньше чем за 50 миллионов евро.
Микаутадзе забил четыре гола в 12 официальных матчах за "Вильярреал" в текущем сезоне.
"За нападающим уже следят несколько ведущих клубов, в том числе "Тоттенхэм", который готовит предложение на 50 миллионов евро. Англичане уверены в способностях грузинского нападающего. Лучшие годы 25-летнего Микаутадзе еще впереди, и лондонцы это прекрасно понимают", – пишет издание Fichajes.
Руководство "Тоттенхэма" считает, что этот трансфер усилит атакующую линию команды, отмечает издание.
Ранее англичане хотели приобрести Микаутадзе у "Лиона", но трансфер не состоялся.