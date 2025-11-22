https://sputnik-georgia.ru/20251122/londonskiy-tottenkhem-gotov-priobresti-georgiya-mikautadze--smi-295898939.html

Лондонский "Тоттенхэм" готов приобрести Георгия Микаутадзе – СМИ

Лондонский "Тоттенхэм" готов приобрести Георгия Микаутадзе – СМИ

Sputnik Грузия

Руководство "Тоттенхэма" считает, что этот трансфер усилит атакующую линию команды, отмечает издание 22.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-22T17:17+0400

2025-11-22T17:17+0400

2025-11-22T17:17+0400

"тоттенхэм"

георгий микаутадзе

спорт

в мире

новости

футбол

сборная грузии по футболу

будни грузинского футбола в европе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0f/288996322_0:11:1152:659_1920x0_80_0_0_0916c380e8f75664750462643b33f463.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Испанский "Вильярреал" готов продать нападающего сборной Грузии по футболу Георгия Микаутадзе лондонскому "Тоттенхэму" за 50 миллионов евро, сообщили испанские СМИ. "Вильярреал" приобрел форварда у французского "Лиона" летом за 30 миллионов евро и резко увеличил сумму отступных за Микаутадзе – он не покинет испанский клуб меньше чем за 50 миллионов евро. Микаутадзе забил четыре гола в 12 официальных матчах за "Вильярреал" в текущем сезоне. Руководство "Тоттенхэма" считает, что этот трансфер усилит атакующую линию команды, отмечает издание. Ранее англичане хотели приобрести Микаутадзе у "Лиона", но трансфер не состоялся. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

"тоттенхэм", георгий микаутадзе, спорт, в мире, новости, футбол, сборная грузии по футболу, будни грузинского футбола в европе