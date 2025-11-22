https://sputnik-georgia.ru/20251122/premer-gruzii-obyasnil-neobkhodimost-predstoyaschikh-izmeneniy-v-izbiratelnom-kodekse-295896282.html

Премьер Грузии объяснил необходимость предстоящих изменений в "Избирательном кодексе"

Премьер Грузии объяснил необходимость предстоящих изменений в "Избирательном кодексе"

Голосование на парламентских выборах, согласно инициированным изменениям, будет возможно исключительно в пределах государственных границ Грузии 22.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Судьбу выборов в Грузии должны решать люди, которые живут в этой стране и лично на себе ощущают все изменения – это основная причина предстоящих изменений в "Избирательном кодексе", заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Согласно инициированным изменениям, которые собираются внести в действующий Избирательный кодекс, граждане Грузии, проживающие за границей, смогут голосовать на выборах только после возвращения на родину, непосредственно по месту своей прописки. Голосование на парламентских выборах будет возможно исключительно в пределах государственных границ Грузии. По словам премьер-министра, выборы не могут проводиться там, где распространяется юрисдикция иностранного государства. Он подчеркнул: когда человек живет за границей, он лишен возможности принять взвешенное решение и сделать осознанный выбор. Как подчеркнул премьер, когда человек живет за границей, у него нет доступа к основному источнику информации. Единственный нефильтрованный источник информации – "это среда, в которой ты живешь". При этом премьер обратил внимание на увеличение объема программ, связанных с диаспорой, в 10-20 раз. Он подчеркнул, что в Грузии наблюдается стремительный экономический рост и с каждым годом увеличивается вероятность возвращения представителей грузинской диаспоры на родину. "Это выражение отношения к диаспоре. Главное, чего мы хотим, – чтобы эти люди вернулись на родину", – заявил Кобахидзе. В понедельник, 17 ноября, в парламенте Грузии инициировали изменения в "Избирательный кодекс", которые систематизируют и технически совершенствуют действующие нормы, уточняют процедуры, а также исключают дублирование норм. Как ранее отметил спикер парламента Шалва Папуашвили, такая модель "Избирательного кодекса" полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль и Армения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

