Премьер Грузии объяснил необходимость предстоящих изменений в "Избирательном кодексе"

Голосование на парламентских выборах, согласно инициированным изменениям, будет возможно исключительно в пределах государственных границ Грузии
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Судьбу выборов в Грузии должны решать люди, которые живут в этой стране и лично на себе ощущают все изменения – это основная причина предстоящих изменений в "Избирательном кодексе", заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Согласно инициированным изменениям, которые собираются внести в действующий Избирательный кодекс, граждане Грузии, проживающие за границей, смогут голосовать на выборах только после возвращения на родину, непосредственно по месту своей прописки. Голосование на парламентских выборах будет возможно исключительно в пределах государственных границ Грузии. По словам премьер-министра, выборы не могут проводиться там, где распространяется юрисдикция иностранного государства. Он подчеркнул: когда человек живет за границей, он лишен возможности принять взвешенное решение и сделать осознанный выбор. Как подчеркнул премьер, когда человек живет за границей, у него нет доступа к основному источнику информации. Единственный нефильтрованный источник информации – "это среда, в которой ты живешь". При этом премьер обратил внимание на увеличение объема программ, связанных с диаспорой, в 10-20 раз. Он подчеркнул, что в Грузии наблюдается стремительный экономический рост и с каждым годом увеличивается вероятность возвращения представителей грузинской диаспоры на родину. "Это выражение отношения к диаспоре. Главное, чего мы хотим, – чтобы эти люди вернулись на родину", – заявил Кобахидзе. В понедельник, 17 ноября, в парламенте Грузии инициировали изменения в "Избирательный кодекс", которые систематизируют и технически совершенствуют действующие нормы, уточняют процедуры, а также исключают дублирование норм. Как ранее отметил спикер парламента Шалва Папуашвили, такая модель "Избирательного кодекса" полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль и Армения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
13:13 22.11.2025 (обновлено: 15:01 22.11.2025)
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Судьбу выборов в Грузии должны решать люди, которые живут в этой стране и лично на себе ощущают все изменения – это основная причина предстоящих изменений в "Избирательном кодексе", заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Согласно инициированным изменениям, которые собираются внести в действующий Избирательный кодекс, граждане Грузии, проживающие за границей, смогут голосовать на выборах только после возвращения на родину, непосредственно по месту своей прописки. Голосование на парламентских выборах будет возможно исключительно в пределах государственных границ Грузии.
"Неправильно, чтобы судьбу людей, живущих в Грузии и на которых больше всего отразятся результаты выборов, решала бы группа людей, живущих за пределами страны. Поэтому мы говорим, что право голоса сохраняется: просто, если человек живет за границей, он должен приехать в свою страну хотя бы на один день, увидеть своими глазами, что происходит, и принять решение", – сказал Кобахидзе в эфире телеканала Post TV.
По словам премьер-министра, выборы не могут проводиться там, где распространяется юрисдикция иностранного государства. Он подчеркнул: когда человек живет за границей, он лишен возможности принять взвешенное решение и сделать осознанный выбор.
"Участие диаспоры никак не имело влияния на исход выборов. Мы точно рассчитали, что повлечет за собой неучастие диаспоры, и она определяла только один мандат. Соответственно, наше решение изначально лишено субъективных интересов. Мы стараемся повсеместно укреплять суверенитет государства, независимость страны и защищать ее от внешних угроз", – сказал Кобахидзе.
Как подчеркнул премьер, когда человек живет за границей, у него нет доступа к основному источнику информации. Единственный нефильтрованный источник информации – "это среда, в которой ты живешь".
"Ты выходишь на улицу и видишь своими глазами, что происходит в стране, исходя из этого, делаешь окончательный выбор. Если у человека нет доступа к нефильтрованному источнику информации, он лишается возможности принять осознанное решение и сделать осознанный выбор", – утверждает Кобахидзе.
При этом премьер обратил внимание на увеличение объема программ, связанных с диаспорой, в 10-20 раз.
Он подчеркнул, что в Грузии наблюдается стремительный экономический рост и с каждым годом увеличивается вероятность возвращения представителей грузинской диаспоры на родину.
"Это выражение отношения к диаспоре. Главное, чего мы хотим, – чтобы эти люди вернулись на родину", – заявил Кобахидзе.
В понедельник, 17 ноября, в парламенте Грузии инициировали изменения в "Избирательный кодекс", которые систематизируют и технически совершенствуют действующие нормы, уточняют процедуры, а также исключают дублирование норм.
Как ранее отметил спикер парламента Шалва Папуашвили, такая модель "Избирательного кодекса" полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль и Армения.