Сборная Грузии по регби уступила Японии в напряженной борьбе в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по регби в третьем ноябрьском тест-матче против сборной Японии проиграла сопернику в Тбилиси со счетом 23:25. Этот матч имел огромное значение для "Борджгалоснеби". В случае успеха грузинская сборная сохранила бы место среди двенадцати сильнейших команд мирового рейтинга и попала бы во вторую корзину жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2027 года. Открыл счет точным штрафным Тедо Абжандадзе, но японцы сначала сравняли счет, а затем, воспользовавшись ошибкой хозяев в центре поля, занесли попытку. Гости выиграли первый тайм со счетом 16:6. Во втором тайме сборная Грузии смогла изменить ход встречи, атаковала мощными силами, сумела занести две попытки и вышла за три минуты до конца матча – 23:22. На 80-й минуте судья назначил штрафной в пользу Японии. Соперник не упустил своего шанса. Соответственно, грузинская сборная не смогла сохранить место в числе 12 лучших команд рейтинга и окажется в третьей корзине в жеребьевке группового этапа чемпионата мира. Примечательно, что в прошлом году сборная Грузии обыграла Японию в тест-матче с таким же счетом (25:23). На минувшей неделе сборная Грузии выиграла в тест-матче у Канады – 38:17, а еще несколькими днями ранее была сильнее сборной США – 43:30. Обе встречи прошли в Батуми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

